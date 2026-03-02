El gobernador pidió un reconocimiento para los brigadistas

“Tenemos que poner en valor a esos funcionarios que tienen puesta la camiseta de Chubut y que, por ejemplo, colaboraron para salvar la línea de 33 kV y la estación transformadora de El Coihue, sin lo cual hubiéramos estado meses sin electricidad en la cordillera”, expresó el gobernador Ignacio Torres en relación a Oscar “Pajarito” Torres, destacado brigadista y combatiente de incendios forestales de la provincia.

En su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura celebrado este lunes, el mandatario concretamente les pidió a los diputados que “traten una pensión extraordinaria para que tanto ‘Pajarito’, como toda su camada, a quienes el Estado precarizó durante años, se puedan jubilar dignamente y empezar a reparar, de a poco, todo lo que podamos”.

Dijo además que “la Cordillera es donde más presentes estamos como Gobierno provincial junto a los distintos municipios: se están ejecutando actualmente 75 viviendas para los damnificados por el fuego, y se está acompañando con forraje y alambre a cada productor afectado. También se están reconstruyendo las líneas de baja y media tensión, y en esto quiero felicitar al equipo de la Dirección General de Servicios Públicos, por la velocidad y el compromiso con el que trabajaron durante el incendio, siguiendo hoy a disposición, día a día”.

Apuntó que “también llevamos adelante un acompañamiento a los damnificados a través de medidas de alivio fiscal que incluye a vecinos, comerciantes, productores y prestadores turísticos, mediante un acceso a créditos blandos a través del Banco del Chubut”.