En el lugar trabajan brigadas de la Administración de Parques Nacionales, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trevelin y cuarteles de la región.

El viento reactivó un foco secundario del incendio en Los Alerces

Desde el Comando Operativo remarcaron que la circulación por la Ruta 259 debe realizarse con máxima atención, respetando límites de velocidad y facilitando el paso de la flota operativa, especialmente en sectores sinuosos o de cornisa.

Además, se informó que la navegación en el tramo del río Grande – Futaleufú, en el sector de Puerto Ciprés, permanece restringida mientras se desarrollan tareas de combate y logística.

A primera hora de este martes se realizará una nueva evaluación de la situación para definir la estrategia integral de combate, que combina equipos terrestres y medios aéreos.

El llamado a la comunidad apunta a garantizar la seguridad vial y permitir que los equipos de emergencia trabajen sin interferencias en una zona de alta sensibilidad operativa, resumió el sitio EQSNotas.