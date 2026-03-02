Tras el feriado de Carnaval, el Gobierno dio a conocer las fechas de los próximos feriados.

Feriados confirmados: cuándo será el próximo finde largo de cuatro días

El Gobierno Nacional oficializó el calendario de feriados 2026, que contempla doce fines de semana largos, incluidos tres extras largos gracias a la incorporación de días no laborables con fines turísticos.

Tras el fin de semana XXL de Carnaval, los argentinos volverán a tener a fines de marzo una nueva oportunidad para descansar y planificar una escapada. En el mes de marzo se vuelve a ofrecer una ventana ideal para el descanso o una escapada, una de las primeras oportunidades del año para organizar otro viaje corto por el país.

Esta planificación apunta a impulsar el turismo interno y facilitar pausas extendidas en la rutina.

¿Cuándo será el próximo finde XL?

En este sentido, el Gobierno estableció un feriado puente turístico el lunes 23 de marzo, el cual, sumado al feriado del martes 24 de marzo, crea un fin de semana extra largo de cuatro días.

De esta forma se ratificó que el martes 24 de marzo será feriado inamovible en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que recuerda el golpe de Estado de 1976 y el inicio de la última dictadura cívico-militar.

En 2026, el 24 de marzo cae martes. Por ese motivo, mediante la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos.

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo, el 24 de marzo, al tratarse de un feriado nacional, debe pagarse con recargo en caso de trabajarse. En cambio, el 23, al ser no laborable, queda a criterio del empleador la convocatoria y se paga como una jornada habitual. Esta diferencia resulta clave para quienes planifican actividades laborales o traslados durante esas fechas.

¿Por qué es una fecha clave?

El 24 de marzo fue establecido como feriado nacional inamovible para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, reafirmar el compromiso con la democracia y promover la memoria colectiva para que hechos similares no se repitan.

Durante ese período se implementó un régimen represivo que dejó 30.000 desaparecidos, además de miles de detenidos, torturados y exiliados, según organismos de derechos humanos.

Cada año se realizan actos oficiales, actividades educativas y multitudinarias marchas, especialmente en la Plaza de Mayo, encabezadas históricamente por organismos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Calendario de feriados nacionales 2026

Estos son los feriados que restan para el año:

Lunes 23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo y Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.