Tres aviones de combate de EE.UU. se estrellaron en Kuwait alcanzados por fuego amigo

El Comando Central de Estados Unidos indicó que las autoridades locales reconocieron el incidente de fuego amigo; los seis tripulantes se eyectaron a tiempo y están a salvo.

Las defensas aéreas de Kuwait derribaron por error tres aviones de combate F–15 estadounidenses durante un combate activo este lunes, según informó el Comando Central de Estados Unidos, que lo describió como un aparente incidente de fuego amigo durante el conflicto con Irán.

“Durante el combate activo, que incluyó ataques de aviones iraníes, misiles balísticos y drones, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, señaló el CENTCOM en un comunicado, agregando que reconoció el incidente y se está llevando a cabo una investigación.

Los seis miembros de la tripulación se eyectaron del avión de forma segura, fueron rescatados y se encuentran estables, según el CENTCOM.

Las imágenes de video mostraron un avión de combate estadounidense cayendo del cielo sobre Kuwait temprano el lunes, mientras se veía a una persona saltando en paracaídas. Reuters verificó que el lugar donde se filmó era la zona de Al Jahra, al oeste de la Ciudad de Kuwait.

En otro incidente, se vio humo saliendo de las inmediaciones del recinto de la embajada estadounidense en la Ciudad de Kuwait, y había camiones de bomberos y ambulancias en la zona, según informó un testigo a Reuters.

La embajada no confirmó si su edificio fue alcanzado, pero publicó un comunicado en el que pide “no acudir” a la legación diplomática por “amenaza persistente de ataques con misiles y drones”. El personal de la embajada se encuentra “confinado en el lugar”, añadió. Aconsejó a la población que se refugie en sus casas, permanezca en la planta más baja de su residencia, lejos de las ventanas, y no salga al exterior.