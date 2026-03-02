La guerra se expande a múltiples frentes y crece la alarma mundial

Irán respondió con bombardeos en el Golfo y Hezbollah atacó desde Líbano hacia Israel; también lanzaron drones a una base británica en Chipre.

Los ejércitos de Estados Unidos e Israel bombardearon a Irán y a sus aliados por tercer día consecutivo este lunes, mientras la ampliación de los ataques en todo Medio Oriente involucra cada vez más actores y amenaza con derivar en una guerra regional a gran escala.

Cazas israelíes surcaron los cielos sobre la capital iraní, Teherán. Irán lanzó ataques con drones a través del Golfo Pérsico. Militantes del grupo terrorista Hezbollah -respaldados por Irán- dispararon cohetes desde Líbano hacia Israel, lo que llevó a Israel a bombardear los bastiones de la milicia en las afueras de Beirut. Aviones de guerra norteamericanos continuaron castigando a Irán. Y tres aeronaves estadounidenses fueron derribadas por las defensas aéreas de Kuwait en lo que el Ejército de Estados Unidos calificó como un “aparente incidente de fuego amigo”, con los tripulantes puestos a salvo.

Tres días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque militar masivo contra Irán que mató al ayatollah Ali Khamenei, el líder supremo del país, no hay señales claras de que el espiral de violencia vaya a terminar pronto, en particular después de que el presidente Donald Trump dijera a The New York Times el domingo que Estados Unidos e Israel podrían seguir atacando a Irán durante “cuatro o cinco semanas”.

Trump ha ofrecido visiones contradictorias sobre cómo podría terminar la guerra y quién debería asumir el poder en Irán tras la muerte de Khamenei, quien gobernó el país con mano de hierro durante más de tres décadas. Los críticos sostienen que el gobierno norteamericano no tiene un objetivo final claro y que las bajas ya están aumentando, incluidos cuatro soldados estadounidenses cuya muerte fue anunciada por el Pentágono desde el domingo y al menos seis personas en los países del Golfo desde el sábado.

REACCIONES NEGATIVAS EN IRAN

“Están matando niños, están atacando hospitales. ¿Es este el tipo de democracia que Trump quiere traernos? Personas inocentes fueron primero asesinadas por el régimen y ahora por Israel y Estados Unidos”, dijo por teléfono desde Tabriz Morteza Sedighi, un profesor de 52 años.

Además, un nuevo frente importante en la guerra se abrió este lunes cuando el grupo terrorista Hezbollah, uno de los principales aliados de Teherán en Medio Oriente, lanzó misiles y drones hacia Israel en represalia por la muerte de Khamenei.

Israel respondió con amplios ataques aéreos, que según dijo apuntaron a los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbollah y alcanzaron a militantes de alto rango. La agencia estatal libanesa NNA informó que un recuento inicial mostró 31 muertos y 149 heridos.

El Ejército israelí informó además que estar bombardeando objetivos en Teherán y en todo Irán, con poca resistencia aparente por parte de las defensas aéreas iraníes. Más de 550 personas han muerto en la república islámica desde el inicio de la guerra, informó el lunes la Media Luna Roja iraní.

ALIADOS BAJO ATAQUE

Los aliados de Washington en el Golfo volvieron a ser blanco de misiles y drones iraníes. Una columna de humo negro se elevaba sobre el área cercana a la embajada de Estados Unidos en Kuwait, donde había una fuerte presencia de seguridad, ambulancias y camiones de bomberos. Se escucharon fuertes explosiones en Dubái y Samha, en Emiratos Árabes Unidos, y en Doha, capital de Qatar.

Los líderes iraníes han dicho que los ataques apuntan a activos militares de Estados Unidos –como sus bases militares en la región– ,pero también han alcanzado el aeropuerto internacional de Dubái, hoteles y otra infraestructura civil.

Arabia Saudita ha interceptado y destruido cinco drones cerca de la base aérea Príncipe Sultán, próxima a la ciudad de Al-Kharj, según un portavoz militar del Ministerio de Defensa. Además, el país árabe cerró su mayor refinería después de que ataques con drones provocaran un incendio en una de varias instalaciones petroleras que se convirtieron en objetivos.

En el primer ataque que alcanzó a aliados estadounidenses en Europa, un dron impactó durante la noche en la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre. Reino Unido y Chipre dijeron que los daños fueron limitados y que no hubo víctimas.

Los aliados europeos se distanciaron de la decisión inicial de Trump de ir a la guerra, al señalar que no alcanzaba el umbral legal de enfrentar una amenaza inminente. Sin embargo, posteriormente dijeron que participarían para ayudar a suprimir la capacidad de Irán de tomar represalias tras los ataques de Teherán contra sus aliados.

PRIMERAS BAJAS NORTEAMERICANAS

La muerte de los cuatro primeros militares estadounidenses en la campaña fue confirmada el domingo. Dos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que murieron en una base en Kuwait.

Una campaña militar prolongada podría representar un riesgo político importante para el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos. Solo alrededor de uno de cada cuatro estadounidenses aprueba la operación, según una encuesta de Reuters/Ipsos del domingo.

Mientras tanto, la interrupción de los envíos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz —por donde transita alrededor de una quinta parte del comercio mundial de crudo a lo largo de la costa iraní— supuso un impacto repentino para las economías globales. Los precios del petróleo se dispararon con aumentos de dos dígitos cuando los mercados abrieron el lunes. Las acciones cayeron y el dólar se fortaleció.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el domingo haber alcanzado tres petroleros estadounidenses y británicos en el Golfo y en el Estrecho de Ormuz, y haber atacado bases militares en Kuwait y Bahréin con drones y misiles. Datos de navegación mostraron que cientos de embarcaciones, incluidos buques petroleros y gaseros, echaron anclas en aguas cercanas.

El transporte aéreo mundial también se vio gravemente afectado, ya que los ataques aéreos mantuvieron cerrados los principales aeropuertos de Medio Oriente.