Trump prevé un ataque de "cuatro semanas o más"

El presidente de EE.UU. se mostró dispuesto a entablar un diálogo con las autoridades iraníes.

Un día después de la histórica ofensiva conjunta –con Israel- contra Irán en la que murió el ayatollah Ali Khamenei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que las operaciones militares podrían extenderse “unas cuatro semanas” y aseguró que los ataques avanzan más rápido de lo previsto. En una serie de entrevistas, afirmó además que 48 líderes del régimen iraní fallecieron en los bombardeos y dejó abierta la puerta a un eventual diálogo con Teherán.

“Calculamos que [las operaciones] serán por unas cuatro semanas. Es un país grande, llevará cuatro semanas, o menos”, declaró Trump al diario británico Daily Mail. En paralelo, sostuvo que el operativo –denominado “Operación Furia Épica”– continúa “sin cesar” mientras evalúa contactos con las nuevas autoridades iraníes. “Quieren hablar, y yo he accedido a hacerlo”, dijo antes a la revista The Atlantic desde su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, desde donde siguió el operativo sin precedentes de Estados Unidos.

Aunque el régimen de los ayatollahs aún no designó al sucesor de Khamenei —gobernó la nación desde 1989—, las autoridades designaron a un triunvirato que dirigirá el país hasta la elección del nuevo líder supremo.

El presidente reformista Masoud Pezeshkian; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el ultraconservador Gholamhossein Mohseni Ejei, responsable de la represión de las protestas contra el régimen de enero pasado; y el clérigo Alireza Arifi, miembro del Consejo de Guardianes y que era muy cercano a Khamenei, asumirán sus funciones.

“Deberían haber dado antes lo que era muy práctico y fácil de hacer. Esperaron demasiado”, remarcó Trump sobre las opciones que a su criterio tuvo el régimen para evitar la ofensiva. El presidente no especificó el momento en que podría entablarse una comunicación para una desescalada del conflicto. “No puedo decirlo”, esquivó.

Las declaraciones de Trump se produjeron en un momento de máxima tensión en Medio Oriente, con una escalada este domingo de los ataques cruzados entre las fuerzas de Israel e Irán.

De acuerdo a Trump, muchos de los dirigentes iraníes que participaron en las negociaciones sobre el programa nuclear en las últimas semanas murieron en la ofensiva del sábado.

“La mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están porque eso fue un golpe muy duro”, dijo.