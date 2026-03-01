Mucho antes del aplauso, el maquillaje y el under porteño, Divina Gloria atravesó un episodio que todavía la sacude cuando lo recuerda.

Por qué estuvo presa Divina Gloria antes de entrar a la casa de Gran Hermano

A los 18 años, cuando recién empezaba a abrirse camino en el arte, Divina Gloria pasó una semana detenida en la cárcel de mujeres de Ezeiza. La historia volvió a circular ahora que su nombre reaparece con fuerza por su ingreso a Gran Hermano.

Todo ocurrió en Ramos Mejía, en la casa que compartía con su entonces novio, conocido como “Loquillo”. Una mañana, al salir de la vivienda, fueron interceptados por policías de civil que irrumpieron en el lugar. Según relató la propia artista tiempo después, el operativo buscaba un cargamento importante de marihuana.

En medio de la requisa, los agentes revisaron cada rincón. “Parece ser que buscaban un kilo y medio de marihuana”, recordó Divina Gloria al reconstruir aquel momento. Sin embargo, lo único que encontraron fue el resto de un cigarrillo. Aun así, ambos fueron trasladados y ella terminó detenida.

La experiencia fue abrupta y desconcertante. Sin entender del todo el procedimiento legal, Divina Gloria quedó alojada en Ezeiza durante siete días. La precariedad marcó esa semana: una litera sin colchón, largas horas de llanto y la sensación de no comprender qué estaba ocurriendo ni cómo salir de esa situación.

En ese contexto, un libro se convirtió en su refugio. Intentaba leer Flores robadas de los jardines de Quilmes, de Jorge Asís, aprovechando la poca luz que ingresaba por una pequeña ventana. Cuando un juez le preguntó si tenía abogado, respondió con ingenuidad: “¿Un qué? Yo soy una niña de escuela, de teatro y purpurina”.

Siete días después fue liberada. No tuvo claridad sobre quién gestionó su salida ni sobre los detalles del expediente. Lo que sí quedó grabado fue la sensación física del encierro y el olor del penal, que según contó la acompañó durante mucho tiempo.

Paradójicamente, tras esa semana de oscuridad, su carrera tomó impulso. Poco después comenzó a trabajar en No toca botón y lanzó su primer disco: Desnudita es mejor. De la celda a los sets en cuestión de meses. Hoy, con su ingreso a la casa más famosa del país, aquel capítulo vuelve a emerger como parte de una biografía que combina brillo y sombras.