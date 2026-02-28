Destrozó el cristal de una puerta para robar celulares

Sucedió este sábado por la mañana en un comercio de la calle Dorrego. El sospechoso fue detenido en las cercanías y la policía recuperó los teléfonos sustraídos.

A las 7:50 de este sábado, personal policial de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia fue alertado por la activación de una alarma en un local comercial de la calle Dorrego, en el sector de La Loma.

Cuando el patrullero arribó al lugar, testigos les señalaron a los policías que un hombre destrozó con una piedra el cristal inferior de la puerta del local, ingresó y sustrajo teléfonos celulares.

El sospechoso fue interceptado por los agentes en las cercanías. Al reducirlo comprobaron que llevaba en la mano los teléfonos sustraídos.

El detenido, identificado por fuentes oficiales solo como Juan José G., de 25 años, fue trasladado a la comisaría de Rivadavia y Viamonte, a la espera de que comparezca ante el juez penal de turno.