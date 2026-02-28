Un jurado popular dictó el veredicto por el homicidio de Emiliano Figueroa, ocurrido en agosto de 2024 en el barrio San Cayetano.

Enrique Silva fue condenado por el homicidio de "Carita de Bebé"

El debate oral, que se desarrolló en los tribunales penales del barrio Roca entre jueves y viernes, reconstruyó los hechos acontecidos el 4 de agosto de 2024.

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, Enrique Andrés Silva se encontraba frente a su domicilio en la calle Luis Pasteur al 2400 cuando, tras descender de un vehículo portando un arma de fuego, disparó contra Néstor Emiliano Figueroa, quien caminaba por la zona. La víctima, conocida como "Carita de bebé", falleció dos días después en el hospital local producto de una falla multiorgánica derivada de la herida abdominal.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Verona Dagotto y la funcionaria Leila Ritta.

Por su parte, el imputado contó con la asistencia técnica de los abogados Alejandro Daniel Fuentes y Maximiliano Sepúlveda.

Tras conocerse el veredicto de los doce jurados titulares, la jueza técnica, Daniela Arcuri, convocó a las partes para la audiencia de cesura de pena, que se llevará a cabo el próximo viernes 6 de marzo.

En dicha instancia se determinará el monto de la pena que deberá cumplir Silva. Cabe destacar que, por la calificación del delito, la escala penal prevista oscila entre un mínimo de 10 años y 8 meses y un máximo de 33 años de prisión.