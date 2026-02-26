Piden elevar a juicio la causa contra "Pitu" Almonacid

La Fiscalía solicitó que el imputado sea juzgado como coautor de dos hechos delictivos ocurridos el 24 de marzo de 2025.

Según la acusación, el primero de los hechos ocurrió el 24 de marzo de 2025 alrededor de las 15:35, cuando Andrés Almonacid, junto a Esteban Soto —ya condenado en la causa—, rompió el vidrio trasero de un Volkswagen Gol estacionado sobre calle Timoteo Ortego al 4700.

De acuerdo a la investigación, ambos ingresaron al vehículo, sustrajeron el volante y otros elementos de valor, y posteriormente dañaron y prendieron fuego el asiento trasero. La propietaria del rodado, al escuchar ruidos, se asomó por la ventana y observó a los acusados dentro de su automóvil, por lo que les gritó para que se retiraran. En ese contexto, Almonacid la habría amenazado de muerte antes de darse a la fuga junto a su acompañante con los objetos sustraídos.

Diez minutos más tarde, siempre según la imputación fiscal, los mismos sujetos se dirigieron a otro Volkswagen Gol estacionado frente a la vivienda de su dueño en calle Jaime Dávalos al 4600. En esta oportunidad, sin ejercer fuerza ni violencia, abrieron la puerta del rodado y sustrajeron un crique, cables para realizar puente y la batería. Luego, utilizando un aerosol y un encendedor, incendiaron el vehículo, que resultó con daños totales, a excepción de los neumáticos. Tras ello, huyeron del lugar.

Personal policial de la Seccional Séptima, alertado por el primer hecho, realizó un patrullaje en la zona con las características físicas aportadas y logró detener primero a Soto y luego a Almonacid. Entre sus pertenencias se secuestraron el volante sustraído y un encendedor.

La fiscal interviniente estimó que, en caso de recaer condena, solicitará una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

La audiencia fue presidida por la jueza penal Lilian Bórquez. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la abogada Azul Romero, acompañada por María Belén Martini, mientras que la defensa de Almonacid estuvo a cargo de Juan Bill, adjunto de la Defensa Pública.

Finalmente, la magistrada dispuso un cuarto intermedio hasta la primera semana de abril, cuando se dará continuidad a la audiencia preliminar.