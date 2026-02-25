Causa Cuadernos: empresario aseguró que lo obligaron a declarar como arrepentido

Se trata de Mario Rovella, quien señaló que declaró bajo "coacción" y ofreció una reparación económica para dar de baja la acción penal.

El empresario Mario Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., pidió en las últimas horas la nulidad de su declaración como imputado colaborador en la causa Cuadernos de las Coimas, luego de que este martes el Tribunal Oral Federal 7 reanudara las audiencias del juicio.

Lo hizo a través de su abogado defensor, Pablo Medrano, quien sostuvo que su testimonio fue prestado bajo "coacción" y que su voluntad fue "doblegada" frente la amenaza de quedar detenido.

De acuerdo con el letrado, se trató de "un mecanismo incompatible con el Estado de Derecho" aplicado de forma sistemática en el proceso.

Rovella había reconocido pagos ilegales presentados como "aportes" a campañas políticas. Además de pedir que se deje sin efecto su declaración, ofreció una reparación económica cercana al medio millón de dólares con el objetivo de extinguir la acción penal. Ahora, el tribunal deberá resolver si hace lugar a ese planteo.

Jaime presentó una recusación contra el juez Canero

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime presentó una recusación contra el juez Fernando Canero. Tras ello, la presidencia del tribunal dispuso que el planteo sea tramitado por secretaría para no interrumpir la audiencia.

La acusación sostiene que durante el período 2003-2015 funcionó un sistema de recaudación ilegal en el que empresarios de la construcción, la energía y el transporte entregaban dinero a cambio de beneficios para sus compañías.

La hipótesis fiscal plantea que ese esquema contaba con al menos dos canales complementarios y tenía como presunta jefa a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Una vez que se resuelvan los planteos preliminares, se dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera antes de definir si se avanza hacia la etapa de producción de prueba e indagatorias.