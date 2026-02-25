Menem poco sutil con Carignano: "se la tiene que comer"

El presidente de la Cámara baja criticó la actitud de la legisladora y apoyó el proyecto para expulsarla.

Este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló del episodio de la sesión por la reforma laboral, en la que la diputada de Fuerza Patria, Florencia Carignano, desenchufó los micrófonos de una consola del recinto para impedir que continuara el debate por el proyecto de ley oficialista.

En ese marco, el libertario criticó la actitud de la legisladora kirchnerista y apoyó el proyecto de ley de La Libertad Avanza para expulsarla de la Cámara baja.

“Entiendo que las sesiones se calientan. Me parece un acto vandálico. Me parece nefasto que Carignano reivindique su actitud, ella tiene que entender las reglas democráticas. Debería haber pedido disculpas. El partido por el que fue electa perdió. Se votó una ley que no le gusta y se la tiene que comer, se la tiene que bancar”, indicó Menem en diálogo con Radio La Red.

Sin embargo, admitió que no están los votos suficientes para que avance su expulsión. “Creo que Carignano debe ser expulsada pero los números no están. Ese tipo de conductas deben ser sancionadas. Es un acto vandálico que podría tener la consecuencia de poder suspender la sesión”, insistió.