Dalma sobre Macri y su papá: "Cuando lo tenía enfrente se le fruncía el culo"

El ex presidente recordó la etapa final del Diez en Boca y apuntó contra sus adicciones. Las hijas del ídolo salieron a responderle en redes sociales y lo acusaron de hablar ahora lo que no decía “cara a cara”.

Las declaraciones de Mauricio Macri sobre la última etapa de Diego Maradona en Boca volvieron a encender la polémica. Esta vez, la respuesta llegó desde el círculo íntimo del ídolo: Dalma y Gianinna Maradona utilizaron sus redes sociales para cuestionar con dureza al ex mandatario y ex titular del club.

En una entrevista concedida al podcast La Fábrica, Macri se refirió al presente institucional de Boca Juniors y, en ese contexto, evocó su vínculo con Maradona durante su presidencia en la institución. Sostuvo que le negó la posibilidad de convertirse en director técnico porque “no estaba en condiciones” y recordó que, en sus últimos años como jugador, atravesaba un período crítico por sus adicciones. “Venía a un entrenamiento y faltaba a cuatro”, afirmó, además de asegurar que no podía “garantizar dónde iba a amanecer al día siguiente”.

Las palabras generaron una inmediata reacción. Dalma optó por un tono que definió como mesurado “por respeto a sus hijas”, pero no evitó la ironía al sugerir que a Macri todavía le pesa el apodo de “gato” que su padre popularizó años atrás. “No va a ser el primer ni el último que habla mal de mi papá ahora, y cuando lo tenía en frente se le fruncia el culo”, expresó, y deslizó que tendría “material de sobra” para responder, aunque consideró que “mi papá ya lo dijo todo”.

Por su parte, Gianinna fue más frontal. Acompañó su publicación con el “Rock del Gato” y citó una recordada frase de Maradona para cuestionar la autoridad moral del ex presidente. También lo acusó de criticar públicamente mientras, en privado, se comunica con su madre para pedir disculpas. “Mi papá ya está en el cielo”, escribió en el cierre, con una referencia directa y un tono desafiante.

Ambas coincidieron en señalar que, tras la muerte del ídolo en 2020, se multiplicaron las voces críticas que —según sostienen— no mantenían la misma postura cuando lo tenían “de frente”. Dalma remarcó que su padre “no es ejemplo de nada”, pero reafirmó el orgullo que siente por su apellido.

El cruce se produjo en un contexto en el que Macri también cuestionó la conducción actual del club, encabezada por Juan Román Riquelme. La tensión entre el ex mandatario y figuras emblemáticas del universo xeneize volvió así al centro de la escena, esta vez con la memoria de Maradona como eje de la disputa.