Milei hablará a las 21 en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

El presidente Javier Milei fijó el horario de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que se realizará el 1° de marzo a las 21 horas, según lo establece el Decreto 107/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La disposición fue firmada por el propio mandatario y por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y entró en vigencia el mismo 25 de febrero de 2026.

De acuerdo a los fundamentos del decreto, la medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8, de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo debe presidir la apertura de las sesiones del Congreso reunido en Asamblea Legislativa y exponer en esa instancia sobre el estado general de la Nación.

La apertura de sesiones ordinarias es uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político argentino y se realiza cada año el primer día de marzo. En esa ocasión, el Presidente dirige un mensaje a diputados y senadores en el que traza un balance de la situación del país y presenta los lineamientos del programa de gobierno para el nuevo período legislativo.

Fuente: Agencia NA