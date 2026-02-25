El contrato fue adjudicado a una firma estadounidense y prevé la capacitación de pilotos en el país hasta 2029. La medida se enmarca en la incorporación de 24 cazas adquiridos a Dinamarca.

Hay plata: Milei le va a pagar US$33 millones a EEUU para capacitar a pilotos de los F-16

El Gobierno nacional desembolsará US$33.193.783 para la formación de pilotos instructores de los aviones de combate F-16 incorporados recientemente a la Fuerza Aérea Argentina. La información surge de la sección oficial de contratos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

La adjudicación recayó en la empresa Top Aces Corp., con sede en Arizona, bajo la modalidad de precio fijo. Según el comunicado oficial, el acuerdo contempla la instrucción de pilotos instructores, con el objetivo de que el país alcance autonomía operativa en el manejo de estas aeronaves fuera del territorio continental estadounidense.

El programa de entrenamiento se desarrollará en Argentina y tiene como fecha estimada de finalización el 30 de junio de 2029. La operación se inscribe dentro del esquema de Ventas Militares Extranjeras (FMS, por sus siglas en inglés). Al momento de la firma se comprometieron fondos correspondientes al año fiscal 2026 por US$22.754.462.

La capacitación integra el proceso de incorporación de 24 unidades adquiridas a Dinamarca. Las primeras seis aeronaves —cuatro biplazas y dos monoplazas— arribaron al país a comienzos de diciembre, tras despegar desde la base aérea de Vojens y realizar escalas técnicas en España y las Islas Canarias.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la inversión global para la compra de los aviones y su sistema de armas, provisto por Estados Unidos, asciende a US$650 millones. La adquisición forma parte del programa de modernización del Sistema de Defensa.

De acuerdo con la información oficial difundida, los F-16 poseen capacidad para misiones de supresión de defensas aéreas, ataque marítimo, interdicción, apoyo aéreo cercano e inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Diseñados en la década de 1970 por la compañía estadounidense General Dynamics, estos cazas monomotor entraron en servicio en 1978 y se consolidaron como uno de los modelos multifunción más extendidos a nivel mundial, con capacidad de vuelo supersónico y elevada maniobrabilidad.