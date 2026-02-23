El expresidente comparó las condiciones de vida actuales con las de comienzos del siglo XX y abrió un debate sobre la pobreza. Qué dijo sobre el cierre de Fate y el futuro de las empresas.

Mauricio Macri afirmó que "un pobre de hoy vive mejor que un rey de hace cien años"

El expresidente Mauricio Macri generó polémica al afirmar que "un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años". Durante una entrevista en el podcast La Fábrica, sostuvo que hoy existen servicios y derechos básicos que antes no estaban disponibles ni siquiera para las élites.

Argumentó que los pobres de hoy "viven mejor" que un rey hace cien años porque cuentan con "cloacas, agua corriente, acceso al transporte público y a la educación pública". La frase se dio en el marco de un análisis sobre la pobreza y el funcionamiento del Estado.

La opinión sobre el cierre de Fate y el futuro de las empresas

En la misma entrevista, Macri se refirió al cierre de la planta de Fate y al impacto sobre el empleo. La histórica fabricante de neumáticos comunicó el cierre definitivo de su planta industrial de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, lo que implica el despido de 920 trabajadores que aún esperan respuesta sobre el futuro de sus puestos.

Al respecto, Macri expresó: "Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo le digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta".

También aconsejó a quienes perdieron su empleo que "utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral".

Respecto de la coyuntura económica, destacó la desaceleración en la inflación y sostuvo que, si "la estabilidad vino para quedarse", la sociedad y las empresas "no abandonen".

En esa línea, planteó que el Estado "tiene que saber administrar" y sostuvo que "el único" tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario, con el objetivo de "darle una segunda al resto de la sociedad" y garantizar "seguridad al sistema".

Embed "Un pobre de hoy vive mejor que un REY de hace 100 años, los pobres siempre quieren mas de lo que les corresponde"



No puede ser legal decir esto, este fracasado es de lo peor que le pasó al país pic.twitter.com/faglHIReMq — TUGO News (@TugoNews) February 23, 2026

