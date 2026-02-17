Advierten por nuevas restricciones a la prensa en coberturas frente al Congreso

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un área exclusiva para móviles de prensa durante el operativo previsto del 18 al 20 de febrero.

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una serie de disposiciones destinadas a la cobertura periodística del operativo que se desplegará en el Congreso de la Nación entre el 18 y el 20 de febrero. Según el comunicado difundido por la cartera, la medida busca “preservar la integridad física” de periodistas, camarógrafos y asistentes que desarrollen tareas en el lugar.

Entre los puntos centrales, se estableció como único espacio habilitado para el estacionamiento de móviles de prensa la vereda par de Hipólito Yrigoyen al 1700. De acuerdo con el texto oficial, la delimitación apunta a ordenar la circulación y reducir eventuales situaciones de peligro en el marco del dispositivo de seguridad previsto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/2023799902250430766&partner=&hide_thread=false Estas medidas permiten resguardar la integridad de los periodistas y el buen desarrollo del operativo. Se solicita respetarlas. pic.twitter.com/XGXUw1yWtz — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) February 17, 2026

El Ministerio también recomendó a los trabajadores de medios evitar ubicarse entre posibles focos de disturbios y el personal de las fuerzas desplegadas. En ese sentido, advirtió que ante hechos de violencia se procederá conforme a los protocolos vigentes.

La decisión generó cuestionamientos en sectores periodísticos, donde interpretan que la asignación de un punto único y delimitado podría afectar el libre ejercicio de la labor informativa. Además, algunos trabajadores señalaron que la ubicación establecida podría dejarlos en una posición vulnerable en caso de incidentes, lo que —afirman— contradice el objetivo declarado de protección.

Hasta el momento, no se informó si habrá instancias de diálogo con representantes de la prensa para revisar o ajustar las disposiciones antes del inicio del operativo.