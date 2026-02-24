Buscan sancionar a supervisora educativa por cuestionar a Donald Trump

“Una inspectora habría realizado, ante estudiantes de nivel primario, consideraciones ideológicas sobre la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, y habría señalado que se basa en el rechazo a ‘lo diferente’”.
El momento habría sido filmado y de esa manera llegó a las manos del Gobierno Nacional. La cartera de Capital Humano, que incluye a la Secretaría de Educación, aseguró que los hechos podrían encuadrarse como “adoctrinamiento político en un ámbito escolar”.
En un texto enviado a las autoridades bonaerenses, el Gobierno Nacional advierte que “este tipo de situaciones afecta la integridad psicológica, el derecho a una correcta educación cívica y el libre desarrollo del pensamiento de los estudiantes”.
La política de deportaciones de Trump incluye torturas, personas encerradas sin causa durante días, separadas de sus parejas, hermanos e hijos e incluso asesinadas a sangre fría por las calles. Una mínima crítica a eso es lo que el Gobierno de Javier Milei considera “adoctrinamiento”.
Desde Capital Humano le pidieron a la Provincia de Buenos Aires que inicie una investigación y que explique qué mecanismos tienen para evitar o sancionar este tipo de situaciones, publicó Página 12.