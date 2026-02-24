Buscan sancionar a supervisora educativa por cuestionar a Donald Trump

El Ministerio de Capital Humano le pidió a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, información acerca de una supervisora que habló en un acto de la escuala St. John School de Pilar, y le habría dicho a los alumnos que la política migratoria de Donald Trump es “rechazar lo diferente”. El Gobierno Nacional busca que sea sancionada.

“Una inspectora habría realizado, ante estudiantes de nivel primario, consideraciones ideológicas sobre la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, y habría señalado que se basa en el rechazo a ‘lo diferente’”.

El momento habría sido filmado y de esa manera llegó a las manos del Gobierno Nacional. La cartera de Capital Humano, que incluye a la Secretaría de Educación, aseguró que los hechos podrían encuadrarse como “adoctrinamiento político en un ámbito escolar”.

En un texto enviado a las autoridades bonaerenses, el Gobierno Nacional advierte que “este tipo de situaciones afecta la integridad psicológica, el derecho a una correcta educación cívica y el libre desarrollo del pensamiento de los estudiantes”.

La política de deportaciones de Trump incluye torturas, personas encerradas sin causa durante días, separadas de sus parejas, hermanos e hijos e incluso asesinadas a sangre fría por las calles. Una mínima crítica a eso es lo que el Gobierno de Javier Milei considera “adoctrinamiento”.

Desde Capital Humano le pidieron a la Provincia de Buenos Aires que inicie una investigación y que explique qué mecanismos tienen para evitar o sancionar este tipo de situaciones, publicó Página 12.