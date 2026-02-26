El polémico video por el que piden la expulsión de Brian Sarmiento de Gran Hermano

El reality show Gran Hermano Generación Dorada se enfrenta a una enérgica polémica pocos días después de su inicio, teniendo como protagonista al exfutbolista Brian Sarmiento. Su ingreso al reconocido espacio televisivo estaba destinado a causar impresiones, pero la forma en que lo hizo ha suscitado un ferviente debate.

La controversia surgió cuando Brian Sarmiento, conocido por su personalidad franca y desenfadada, fue captado por las cámaras en un acto inesperado: despojarse de sus ropas interiores delante de sus compañeros dentro de uno de los dormitorios del reality. Este acto, lejos de ser una simple anécdota, escaló rápidamente en plataformas sociales como X, donde varios usuarios clamaron por su expulsión del programa, proclamando mensajes como “Un espectáculo lamentable” y “Es un desequilibrado”. Este aluvión de críticas no fue solo inmediato, sino persistente, propagando el vídeo y fortaleciéndose con cada compartición.

El gesto generó incomodidad porque ocurrió frente a hombres y mujeres, incluida Danelik, la influencer trans que integra esta edición. Para muchos televidentes, la situación cruzó un límite dentro del juego y volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de qué conductas deberían tener consecuencias disciplinarias en el programa.

No fue el único foco de tensión alrededor de Brian Sarmiento. En las primeras horas del reality también protagonizó un cruce con otra jugadora, lo que ya había encendido las alarmas. El exdeportista había advertido en su presentación que su personalidad frontal podía generar roces, y su paso inicial por la casa confirmó que no moderará su estilo.

Brian Sarmiento definió antes de entrar que es una persona directa y transparente. Esa declaración hoy se reinterpreta a la luz de lo ocurrido. En un formato donde cada movimiento se amplifica y se analiza en detalle, la escena del dormitorio se transformó en uno de los momentos más comentados del arranque.

A menos de 48 horas del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, el nombre de Brian Sarmiento ya divide opiniones. Mientras algunos lo defienden como parte del show, otros exigen medidas concretas. La decisión final quedará en manos de la producción, pero el impacto del video ya marcó el ritmo de la convivencia.