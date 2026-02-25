Vecinos de Médanos valoraron avances en su situación

El intendente, Othar Macharashvili, mantuvo este miércoles, junto al gerente técnico de IATASA, Raúl Pérez Sucunza, un encuentro con vecinos del barrio Médanos. En ese contexto, explicaron las acciones previstas para la estabilización del talud afectado, tras el reciente movimiento de suelo.

Durante el encuentro, se valoró la labor efectuada por los profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y su predisposición para continuar trabajando junto a la empresa en los pasos a seguir para agilizar los tiempos de respuesta. La semana próxima continuarán las reuniones con vecinos de los distintos barrios afectados por el deslizamiento del cerro Hermitte.

En ese marco Verónica Acosta, una de las vecinas que participó de dicha reunión, detalló que “los referentes de la empresa nos explicaron cuál va a ser el alcance en esta primera etapa, en la que tienen previsto realizar en los primeros 15 días un estudio preliminar para poder diagramar acciones preventivas y llegar al final del estudio, que estiman será en tres meses, con las acciones definitivas para una estabilización certera del talud”.

Asimismo, destacó la confianza de los vecinos en la idoneidad técnica de las empresas involucradas y remarcó que “estamos confiados en la capacidad empresarial, no solo de IATASA, sino también de SRK. Nos alienta y nos alivia saber que dentro del proyecto están contempladas medidas preventivas para llevarse a cabo”.

Acosta también remarcó que “uno de los puntos fundamentales es la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real, lo que permitirá dar alarmas tempranas, tanto a los vecinos como a las prestadoras de servicios. Para nosotros es fundamental porque hay vecinos que están viviendo en el barrio todavía y necesitamos la restitución del servicio de gas”.

Finalmente, adelantó que la información será transmitida al resto de quienes tienen sus casas en el barrio al expresar que “logramos que de primera mano nos expliquen la magnitud del trabajo y lo vamos a comunicar a los vecinos. Esperamos poder contar en el corto plazo con el contrato firmado; sabemos que deben cumplir pasos administrativos y por eso aún no lo tenemos”, concluyó.