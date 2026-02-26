Fernanda Callejón vendió la casa por deudas y vive en un hotel con su hija

La actriz enfrenta una etapa de reacomodamiento personal tras su separación, mientras permanece alojada en un hospedaje con su hija.

El conflicto judicial y mediático entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Según revelaron en LAM (América TV), la actriz estaría atravesando un momento delicado tras la venta de la casa que compartía con su exmarido: no habría quedado dinero para ninguno de los dos y, de acuerdo a la información difundida al aire, ella estaría viviendo en un hotel junto a su hija desde hace dos meses.

La propiedad, que durante años fue el eje central de la disputa tras la separación, finalmente fue vendida y estaría en proceso de escrituración. Sin embargo, lejos de representar un alivio económico, la operación habría sido absorbida casi en su totalidad por deudas acumuladas: expensas, cuotas y compromisos pendientes vinculados al inmueble.

Karina Iavícoli fue quien dio los detalles en LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito. “Lo lamentable es que no les quedó dinero para ninguno de los dos para poder comprarse algo”, aseguró la panelista. La casa, por la que tanto pelearon en tribunales y en los medios, terminó vendiéndose para saldar un pasivo que se había vuelto imposible de sostener.

El dato que más impactó en el panel fue el referido a la situación habitacional actual de la actriz. “Fernanda estaría viviendo en un hotel hace dos meses junto con su hijita, buscando un lugar para vivir”, expresó Iavícoli. Si bien evitó dar el nombre del establecimiento, la panelista explicó que se trataría de un hotel conocido en el ambiente artístico, frecuentado por celebridades.

Desde el programa también contextualizaron que se trataría de una instancia transitoria mientras la actriz intenta reorganizar su vida y encontrar un departamento donde instalarse definitivamente con su hija Giovanna. “Mientras se encuentra”, acotó Ángel de Brito, marcando que no se trataría de una situación definitiva sino de un momento de transición.

La separación entre Callejón y Diotto estuvo atravesada por fuertes cruces públicos, denuncias cruzadas y desacuerdos económicos. La casa fue durante mucho tiempo el símbolo de esa batalla: el lugar donde habían construido su familia y que terminó convertido en el epicentro del conflicto.

En el programa también se mencionó que la camioneta habría quedado en manos de la actriz y que existirían versiones sobre dificultades con algunas cuotas, aunque sin mayores precisiones.