Se hundió un pesquero y buscan a su maquinista

El hundimiento del buque Heleno A ocurrió tras partir de San Antonio Oeste rumbo a Quequén. Hay cuatro marineros rescatados y un tripulante desaparecido.

Un nuevo hundimiento marítimo vuelve a enlutar a la comunidad pesquera. El pesquero Heleno A se hundió este mientras navegaba rumbo a Quequén, donde iba a ser desguazado.

La embarcación había zarpado en horas de la mañana desde San Antonio Oeste y era acompañada por el Marina Z al momento del hecho. Cuatro tripulantes lograron ser rescatados con vida, mientras que uno permanece desaparecido y es intensamente buscado por los equipos de emergencia.

La noticia genera una profunda conmoción y vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de quienes trabajan en el mar, enfrentando riesgos permanentes. Cada hundimiento nos recuerda la importancia de reforzar las medidas de seguridad y redoblar esfuerzos para evitar que estas tragedias se repitan.

El hundimiento ocurrió este miércoles por la noche, minutos después de que la embarcación zarpara desde el puerto rionegrino. Cuatro tripulantes fueron rescatados con vida y trasladados a tierra, mientras que continúa la búsqueda del maquinista, único desaparecido. Según informaron fuentes locales, el buque se dirigía hacia Quequén para su desguace cuando se produjo el naufragio en aguas del Atlántico argentino.

La embarcación Heleno A había partido desde el puerto de San Antonio Oeste con rumbo a Quequén, donde iba a ser desmantelada. Por causas que aún se investigan, el pesquero comenzó a tener inconvenientes en altamar y finalmente se hundió.

Las autoridades marítimas activaron el protocolo de emergencia y coordinaron el operativo de rescate. Cuatro de los cinco tripulantes lograron abandonar la nave y fueron asistidos en el mar por otra embarcación que navegaba en la zona. El buque Marina Z fue el encargado de rescatar a los cuatro marineros y trasladarlos de regreso al puerto de San Antonio Oeste. En el muelle aguardaban dos ambulancias para asistir a los sobrevivientes, quienes fueron sometidos a controles médicos preventivos tras el dramático episodio.

Mientras tanto, se mantiene un intenso operativo de búsqueda para dar con el maquinista desaparecido, cuya identidad no fue difundida oficialmente hasta el momento.

Fuente: Jornada