El juicio por el homicidio de "Carita de bebé" comenzará este jueves con un tribunal popular

El debate oral ante un jurado popular por el homicidio de Emiliano Figueroa, conocido como “Carita de bebé”, comenzará el jueves 26 de febrero y se extenderá, en principio, hasta el viernes 27, según se confirmó tras la audiencia de selección de jurados realizada este martes en los tribunales penales del barrio Roca.

La causa investiga el crimen ocurrido el 4 de agosto de 2024, y tiene como único imputado a Enrique Silva.

Durante la mañana del martes se llevó adelante la audiencia de voir dire, instancia en la que se conformó el jurado que intervendrá en el juicio. Luego del sorteo correspondiente del padrón electoral, quedó integrada una nómina de 14 personas, compuesta por 12 jurados titulares y 2 suplentes.

La audiencia fue organizada por la Oficina Judicial, que convocó a los ciudadanos seleccionados para evaluar su idoneidad, imparcialidad y aptitud para cumplir con el rol asignado.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley XV N° 30 de Juicio por Jurados, la jueza explicó a las personas convocadas la naturaleza de la función, sus deberes y responsabilidades, así como las consecuencias legales ante un eventual incumplimiento.

La audiencia fue presidida por la jueza técnica Daniela Arcuri. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Verona Dagotto, acompañada por la funcionaria Leila Ritta y la psicóloga Claudia Pis. La defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Vanesa Vera.

Con la conformación del jurado, quedó todo dispuesto para el inicio del juicio por jurados, una instancia clave del proceso penal en la que 12 ciudadanos y ciudadanas deberán determinar la culpabilidad o no del acusado, a partir de la prueba que se produzca durante el debate.