Investigan a Pitty, la Numeróloga: se habría aprovechado de gente vulnerable

Un fallo reavivó una vieja denuncia y volvió a poner a la mediática en el centro de una polémica que mezcla famosos, poder, dinero y acusaciones explosivas.

Cuando parecía que el nombre de Pitty, la numeróloga, había quedado lejos del escándalo, una información que circuló en las últimas horas volvió a sacudir a la farándula. Esta vez no por una predicción ni una aparición televisiva, sino por una causa judicial que se reactivó y encendió todas las alarmas mediáticas.

El tema salió a la luz en Lape Club Social (América), donde Mauro Szeta sorprendió al contar que la investigación contra la numeróloga seguirá su curso. “La Corte ordenó que Pitty la numeróloga siga siendo investigada”, lanzó al aire, generando impacto inmediato en el estudio y en redes.

Según se explicó en el programa, la denuncia que vuelve a tomar fuerza apunta a un costado mucho más oscuro del personaje público. La acusación sostiene que Pitty “se habría aprovechado de personas en situación de vulnerabilidad”, un señalamiento fuerte que, aunque todavía está en etapa investigativa, volvió a poner su figura bajo sospecha.

El trasfondo de esta historia no es nuevo. La denuncia se presentó en paralelo a otra gran polémica que estalló en 2022, cuando se conoció que la numeróloga había sido contratada por el Banco Nación, durante la gestión de Silvina Batakis. Aquella contratación generó un escándalo político y mediático que todavía resuena.

En ese contexto apareció Pablo Salum, referente de la organización Red LibreMentes, quien pidió que se investigue a Pitty por presunto “aprovechamiento de mentes”. Según trascendió, la presentación describe prácticas que irían mucho más allá de una simple consulta espiritual y que involucrarían manipulación emocional.

Durante el programa, Szeta fue claro en marcar una diferencia clave: “El fallo no dice que Pitty sea culpable, dice que debe seguir siendo investigada”. Aun así, el solo hecho de que la causa siga abierta fue suficiente para que el nombre de la numeróloga vuelva a instalarse en la agenda del escándalo.

Por su parte, Sergio Lapegüe recordó que, tras la polémica con el Estado, la propia Pitty había mostrado arrepentimiento. “Ella dijo que no iba a volver a trabajar con el Estado”, comentó el conductor, en un intento de poner contexto a una historia que suma capítulos.

Mientras tanto, la causa avanza y el runrún crece. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, el solo hecho de estar bajo investigación ya genera ruido. Y en el caso de Pitty, la numeróloga, el misterio, las denuncias y el pasado reciente vuelven a alinearse como una combinación explosiva que promete nuevos episodios.