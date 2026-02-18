Mantienen la preventiva de Alcaina por otros tres meses

La jueza Lilian Bórquez rechazó el pedido de la defensa y resolvió extender la medida de coerción en una causa que investiga cuatro hechos contra la propiedad.

Este miércoles por la mañana se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Luis Alberto Alcaina, en el marco de una causa que investiga cuatro hechos contra la propiedad.

Durante la audiencia, la fiscal Andrea Rubio solicitó que se mantenga la medida de coerción por el plazo de tres meses. Argumentó que la fiscalía ya se encuentra en condiciones de presentar la acusación formal y que no se han modificado las circunstancias que motivaron el dictado de la prisión preventiva.

En ese sentido, sostuvo que existen elementos suficientes para acreditar la materialidad de los hechos y la coautoría atribuida a Alcaina. Asimismo, señaló la existencia de peligro de fuga, en función del comportamiento procesal del imputado y su presunta facilidad para permanecer oculto.

Por su parte, el defensor público Alejandro Varas, acompañado por Juliana Fuentes, se opuso a la prórroga de la medida. Consideró que la evidencia presentada por la fiscalía no resulta suficiente para sostener la imputación contra su asistido y planteó que el eventual riesgo procesal podría neutralizarse mediante medidas menos gravosas, como dos presentaciones semanales ante la autoridad judicial y la prohibición de salir de la ciudad sin autorización.

Finalmente, la jueza penal Lilian Bórquez resolvió hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y mantener la prisión preventiva de Alcaina por el término de tres meses o hasta la realización de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.

Al fundamentar su decisión, la magistrada señaló que, hasta el momento, no se registraron cambios en las condiciones que dieron origen a la medida de coerción, por lo que consideró razonable su continuidad.