Ratifican prisión para Pablo Ovalle por un robo con arma de fuego

La mañana de este jueves se llevó a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva de Pablo Ovalle, imputado por un delito contra la propiedad ocurrido el 3 de abril de 2025. La defensa había solicitado una morigeración de la medida y requirió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, pero el tribunal resolvió confirmar la detención preventiva por el plazo de dos meses o hasta la audiencia preliminar.

En un primer momento, la defensora particular Julia Elena Bruno, quien participó por videoconferencia, cuestionó la resolución dictada el miércoles por el juez Miguel Caviglia. Sostuvo que no se ponderaron los elementos aportados por la defensa, entre ellos el testimonio de dos civiles que habrían contratado a Ovalle para realizar trabajos de albañilería en Kilómetro 5 el día del hecho.

Asimismo, objetó la probabilidad de autoría atribuida a su asistido, al señalar que el registro fílmico incorporado a la causa no permite identificar el rostro del presunto autor y que la rueda de reconocimiento resulta impugnable. Según la defensora, la decisión del juez natural se basó exclusivamente en los argumentos del Ministerio Público Fiscal y omitió valorar los planteos de la defensa.

Por su parte, el funcionario de fiscalía Alan Larrue defendió la legalidad y fundamentación de la resolución impugnada. Recordó que el 5 de abril de 2025, en la audiencia de apertura de investigación, se dictó la prisión preventiva de Ovalle, medida que se mantiene desde entonces.

El fiscal sostuvo que persisten los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, en función de la probabilidad de autoría en un hecho calificado como robo agravado por el uso de arma de fuego. Destacó que la evidencia reunida es “cuantiosa y de alta calidad”, incluyendo una rueda de reconocimiento positiva. Además, subrayó la gravedad del hecho —en el que se habrían efectuado dos disparos contra un policía retirado en la vía pública—, la pena en expectativa superior a los siete años de prisión y los antecedentes penales del imputado.

Tras escuchar a las partes, el tribunal revisor, integrado por las juezas Daniela Arcuri y Lilian Bórquez, resolvió confirmar la resolución del juez natural y mantener la prisión preventiva de Ovalle por el plazo de dos meses o hasta la audiencia preliminar, al considerar acreditada la probabilidad de autoría y vigentes los riesgos de fuga y entorpecimiento.