El Bolsón: imputaron a dos hermanos por maltrato animal

Dos hermanos fueron imputados formalmente por hechos ocurridos en El Bolsón, en una causa que incluye lesiones leves a un hombre y maltrato animal, tras una audiencia de formulación de cargos realizada en el ámbito judicial local.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el primer hecho se produjo alrededor de las 14:00 horas del 9 de julio del año pasado, en el barrio Esperanza, cuando uno de los imputados habría agredido físicamente a otro hombre, provocándole un hematoma en el tórax izquierdo, sin fractura ósea. Las lesiones fueron certificadas médicamente y calificadas como leves, conforme al artículo 89 del Código Penal.

Ataque al animal

El segundo hecho, considerado de mayor gravedad, ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas del mismo día, en inmediaciones de un puente ubicado sobre la misma arteria. En ese lugar, ambos imputados se habrían acercado a un perro y, utilizando un cuchillo, le habrían provocado heridas cortantes profundas en el cuello y el lomo, que derivaron en la muerte del animal.

Este episodio fue encuadrado como infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, artículo 1, en carácter de coautores.

Pruebas y acusación

Para sostener la imputación, la Fiscalía presentó como prueba el acta de procedimiento policial de la Comisaría 12° de El Bolsón, el acta de inspección ocular y registro fotográfico del Gabinete de Criminalística, certificados médicos, un informe veterinario, la pericia del Cuerpo Médico Forense que determinó el carácter leve de las lesiones, la denuncia penal, informes de la División Judicial de Investigaciones y testimonios de personas que presenciaron los hechos.

La versión de los imputados

Durante la audiencia, los hermanos imputados brindaron su versión de lo ocurrido. Manifestaron que conocían a las personas involucradas y que existían conflictos previos en el barrio. Indicaron que ese día se dirigían al basurero y que portaban cuchillos para abrir bolsas de residuos.

Asimismo, sostuvieron que comenzaron a ser agredidos con piedras y que el perro habría sido soltado para atacarlos, por lo que —según afirmaron— actuaron en ese contexto. Uno de ellos agregó que había sido atacado el día anterior y que recibió atención médica.

Resolución judicial

El Defensor Penal Público señaló que, tras las modificaciones introducidas por la Fiscalía en la formulación, no encontró motivos legales para oponerse, y adelantó que trabajará durante la etapa investigativa para sostener la teoría del caso de sus asistidos.

Finalmente, el Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de lesiones leves contra uno de los imputados y por maltrato animal contra ambos, en carácter de coautores.

Además, dispuso una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros y la prohibición absoluta de contacto —por cualquier medio— respecto de la víctima, durante todo el plazo de la investigación preparatoria, que se extenderá hasta el 11 de junio de 2026, bajo apercibimiento de aplicar medidas más gravosas en caso de incumplimiento.