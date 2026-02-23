Arranca el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo

Tras casi cuatro años de espera, finalmente este lunes 23 de febrero inicia el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo, Melchor Rodrigo. El proceso comenzará hoy y serán seis audiencias previstas por Zoom. Pettinato participará desde su domicilio, ya que nunca estuvo detenido ni tuvo prisión preventiva, pese a la alta pena en expectativa.

El tribunal estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, con la acusación a cargo del fiscal Fernando Klappenbach.

El hijo de Roberto Pettinato llega al debate imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 20 años. Según los informes, no hay dudas de que el fuego se inició por decisión del propio Pettinato.

En diálogo con el programa Lape Club Social, Hernán Rodrigo, hermano de la víctima, expresó la angustia y desconfianza que vivió la familia durante estos años: “Después de casi cuatro años de haber visto lo inaceptable, en cuanto a tiempos y en cuanto a una persona que no estuvo detenida cinco minutos y la otra que estuvo casi cuatro años bajo tierra, por supuesto había temor de que esto no llegara a ningún lado”.

El proceso judicial permaneció detenido por un largo período, sufriendo múltiples aplazamientos del juicio. “Mentiría si dijera que no tuvimos miedo de que, por tratarse de un Pettinato, el expediente se durmiera”, admitió Hernán. La familia de Melchor Rodrigo rechazó de manera categórica que el juicio se lleve a cabo por Zoom. “No me parece lógico que un juicio por la muerte de una persona sea virtual. Entiendo que en juicios comerciales o por estafas se agilice con la virtualidad, pero no en un caso donde hay una persona fallecida”, sostuvo Hernán.

Cuando se le preguntó si el incendio podría haber sido un accidente, Hernán respondió con firmeza: “No lo acepto de ninguna manera. Esto no se trataba de dos chicos adolescentes que estaban boludeando y se les fue la mano. Alguien lo tuvo que iniciar. El otro está muerto. Es más que evidente y probado que es él”.

Condenaron a Felipe Pettinato por abusar de una chica de 15 años

Revés judicial para Felipe Pettinato que este lunes fue condenado a 9 meses de prisión por haber abusado sexualmente de una chica de 15 años. La víctima es su excuñada. “Se acreditó en el veredicto que antecede que el imputado irrumpió indebidamente en el ámbito de la intimidad personal de la víctima menor”, dice la sentencia.

Según fuentes cercanas a la causa, el humorista no irá a la cárcel, sino que deberá cumplir ciertas normas de conducta: mantener su lugar de residencia, continuar con un tratamiento psicológico por al menos dos años y presentar informes sobre su evolución.

El juicio se llevó a cabo a puertas cerradas en el Juzgado en lo Correccional Nº 1 de San Isidro. En la única jornada del debate declararon la víctima, la madre de la denunciante, la expareja de la mujer, su ex Sofía Colasante, Tamara Pettinato y peritos psicológicos que le hicieron las pericias a la chica y a Felipe. El acusado decidió mantenerse en silencio y se retiró de los tribunales sin hablar.

Pettinato fue condenado a 9 meses de prisión condicional y al pago de las costas del proceso, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual simple. Además, se le impuso cumplir con varias reglas de conducta hasta el 29 de abril de 2026. La fiscalía había pedido dos años de cárcel y la querella, a cargo de Andrés Bonicalzi, dos años y medio con una prisión efectiva.

El abuso por el que fue el condenado el hijo de Roberto Pettinato tuvo lugar el 8 de marzo de 2018 en la localidad bonaerense de Olivos, en la casa de su excuñada, a donde se había mudado junto a su novia, Sofía Colasante, para continuar con un tratamiento de salud. “Fue en la casa en la que estaba viviendo la mamá de la chica; la pareja de la mamá, que es el papá de Sofía, y la denunciante. En ese momento Sofía Colasante no vivía en esa casa, pero durante una semana de marzo de 2018, la familia llevó a Felipe a vivir con ellos a un departamento de Olivos”, explicó Andrés Bonicalzi, abogado de la joven.