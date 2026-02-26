Sujeto que andaba a los tiros en el centro seguirá preso

Un tribunal de revisión dejó sin efecto la morigeración de la prisión preventiva dispuesta en primera instancia.

Dos juezas penales fallaron en un caso de tentativa de homicidio ocurrido el 18 de noviembre de 2025 en el pasaje Venter, en el centro de la ciudad, que tiene como imputado a Andrés Oscar González.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la revisión de la resolución dictada por el juez Ariel Tedesco, quien había dispuesto morigerar la prisión preventiva que cumple González y sustituirla por arresto domiciliario. El funcionario sostuvo que la decisión no valoró debidamente las circunstancias del hecho ni el informe socio ambiental incorporado a la causa.

En ese sentido, el representante de Fiscalía remarcó que se trata de un episodio de gravedad, en el que el imputado habría efectuado disparos contra la víctima en la vía pública. Asimismo, indicó que el informe social resultó desfavorable respecto del domicilio propuesto para cumplir la medida sustitutiva, por lo que consideró que no estaban dadas las condiciones para otorgar la soltura. Calificó la resolución como arbitraria y solicitó que se revoque, manteniendo la prisión preventiva por el plazo de tres meses.

Por su parte, la defensora pública pidió que se confirme la decisión del juez de primera instancia y que su asistido continuara bajo arresto domiciliario.

Tras deliberar, el tribunal de revisión resolvió por unanimidad revocar la decisión del juez Tedesco al considerar que “no está debidamente fundamentada” la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario. Las magistradas señalaron que la resolución no explicaba de qué manera la nueva medida neutralizaría los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Además, observaron que el informe socio ambiental no garantizaba que el domicilio ofrecido resultara apto para asegurar el cumplimiento de una medida sustitutiva y que tampoco se había fijado un plazo concreto para la morigeración.

En consecuencia, el tribunal dispuso mantener la prisión preventiva de Andrés González por el término de tres meses.

El tribunal de revisión estuvo integrado por las juezas penales Raquel Tassello y Lilian Bórquez. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el funcionario Franco Tavano, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Vanesa Vera.