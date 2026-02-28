El abogado del tío abusador grabó una retractación de la víctima

El tribunal desestimó un video presentado por la defensa al considerar que fue obtenido sin garantías legales y en un contexto de presión familiar.

En diciembre de 2025, la Cámara Penal de Esquel confirmó por unanimidad la condena a 10 años de prisión contra un hombre hallado culpable del abuso sexual de su sobrina menor de edad.

El fallo ratificó la sentencia dictada en el juicio oral y rechazó el planteo de la defensa que buscaba anular el proceso. En particular, los magistrados desestimaron una supuesta retractación de la víctima, presentada a través de un video grabado con posterioridad al debate.

Según se analizó en la resolución, la filmación fue realizada en el estudio jurídico del abogado Daniel Sandoval, sin la presencia de psicólogos, especialistas ni control de la Fiscalía. Para el tribunal, ese procedimiento resultó ilegítimo y constituyó un acto de revictimización, dado que la normativa vigente prohíbe que la defensa del imputado entreviste a solas a la víctima, especialmente cuando se trata de una menor de edad.

La Cámara coincidió con el criterio del Ministerio Público Fiscal, que sostuvo que la grabación había sido obtenida bajo presión del entorno familiar. En ese sentido, los jueces recordaron que en casos de abuso intrafamiliar las retractaciones son un fenómeno frecuente y esperable, producto de hostigamientos, culpas inducidas o conflictos de lealtades. En este caso, se detectó que la adolescente atravesaba un contexto de fuerte presión familiar tras la detención de su tío, lo que restó credibilidad al cambio de versión.

Con esta decisión, el tribunal no sólo ratificó la responsabilidad penal del condenado, sino que también destacó la necesidad de preservar la integridad emocional de las víctimas y la validez de los testimonios obtenidos con las garantías procesales correspondientes.

En paralelo, el abogado Daniel Sandoval fue citado a declarar por una imputación en su contra por presunto prevaricato. La audiencia fue fijada por la Oficina Judicial de Esquel para el jueves 12 de marzo en Tribunales.

Fuente: Jornada