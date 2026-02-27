Hacía un pozo para un arbolito y encontró petróleo

Fue en Km 5 y según relató el protagonista, al pasar el metro diez de profundidad el líquido oscuro comenzó a emerger sin detenerse.

Fue como en las películas o series. De casualidad. Aunque en este caso, es improbable que el protagonista se vuelva millonario de la noche a la mañana. Lo cierto es que un vecino de Km 5 se llevó una inesperada sorpresa cuando intentaba realizar un pozo para plantar un arbolito en el patio trasero de su vivienda y, tras retirar varias piedras, comenzó a brotar petróleo desde el suelo.

Según informa en su portal Del Mar Digital, el hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Ferrocarriles Argentinos, a una cuadra del único semáforo del barrio. De acuerdo al relato del propietario, al alcanzar aproximadamente un metro diez de profundidad el líquido oscuro comenzó a emerger sin detenerse.

“Estábamos haciendo un pozo para plantar un árbol. No paraban de salir piedras y en un momento empezó a salir petróleo. En casa ya nos había pasado otras veces cuando hacemos pozos, pero esta vez no paraba de salir”, explicó.

El vecino señaló que en ese barrio de zona norte este tipo de situaciones se han naturalizado debido a la historia petrolera de la zona y a que allí en su momento hubo un campamento.

“Lo hemos tomado como algo normal y por eso no nos comunicamos con nadie. Inclusive ahora está saliendo como un caño; dejamos de cavar porque se nos agotaron las fuerzas, pero si sigo, seguirá saliendo”, aseguró.

El hallazgo reaviva el debate sobre la presencia de restos de actividad hidrocarburífera en sectores urbanos de Km 5, una zona históricamente vinculada a la explotación petrolera en la ciudad.