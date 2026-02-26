Intentó escapar al ver a la Policía y terminó detenida

El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo en la madrugada del jueves. Un hombre logró huir, mientras que una joven de 23 años fue aprehendida tras el hallazgo de herramientas y elementos sustraídos de un vehículo.

Personal de la Comisaría Distrito Kilómetro 8, dependiente de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut, intervino en la madrugada de este jueves en un procedimiento que derivó en la detención de una mujer acusada de sustraer elementos del interior de un automóvil.

El operativo se inició alrededor de las 5:10, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo por calle Código 2432 observaron a una pareja en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la fuga a pie y, durante su huida, arrojó dos reposeras.

imagen

En el lugar permaneció una mujer, identificada como Rocío Nahir L., de 23 años, quien tenía en su poder dos bolsas de tela, un bolso tipo cartera de color dorado con prendas de vestir, además de un críquet y una llave cruz.

Tras un rastrillaje en las inmediaciones, los uniformados localizaron un Renault Clio con la puerta delantera izquierda entreabierta. Poco después se presentó la propietaria del rodado, quien reconoció los objetos secuestrados como de su pertenencia.

Ante esta situación, se dispuso la aprehensión de la joven, quien fue trasladada a la dependencia policial y quedó alojada a la espera de la audiencia de control de detención. En tanto, continúa la búsqueda del hombre que se dio a la fuga.