Torres: "Hoy todas las escuelas de Chubut están conectadas"

El gobernador presentó los avances del plan de conectividad que ya alcanza a 185 establecimientos educativos y 39.577 estudiantes en 65 localidades.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este viernes el acto de presentación de los avances del programa Conectar Futuro, que ya permitió conectar a 185 establecimientos educativos mediante internet satelital de alta velocidad.

La actividad se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno y contó con la participación del ministro de Educación, José Luis Punta; funcionarios del Gabinete; legisladores provinciales; directivos de escuelas beneficiadas y cientos de alumnos que se sumaron de manera remota desde distintas localidades.

Durante el encuentro participaron estudiantes de Rawson, y se conectaron también, de forma remota, alumnos de Paso de Indios, Gobernador Costa, El Maitén, Sarmiento, Puerto Madryn y Alto Río Senguer, reflejando así el amplio alcance territorial del programa.

MAS EDUCACION, MAS OPORTUNIDADES

Lanzado en agosto de 2024, Conectar Futuro tiene como objetivo garantizar acceso a internet de alta velocidad en todas las escuelas de la provincia, incluyendo aquellas ubicadas en comunas rurales y parajes de difícil acceso.

En su primera etapa, el programa se implementó inicialmente en siete comunas y parajes, y se le dio continuidad con el acompañamiento de la Fundación Banco del Chubut, que garantizó la instalación de 65 antenas satelitales más. Posteriormente, el Ministerio de Educación incorporó otras 120, totalizando 185 equipos en funcionamiento en todo el territorio chubutense.

Actualmente, el programa alcanza a 39.577 estudiantes distribuidos en 65 puntos del territorio provincial, fortaleciendo las condiciones de enseñanza, reduciendo la brecha digital y ampliando las oportunidades educativas.

Durante su discurso, Torres señaló que “hoy podemos decir con orgullo que todos los pueblos de Chubut tienen acceso a internet”, y anticipó que el programa ingresa en su etapa final, que contempla mejorar la conectividad de aquellas escuelas que aún cuentan con conexión tradicional, incorporando internet satelital de alta velocidad.

El mandatario recordó que al inicio de la gestión “muchísimas escuelas no tenían conectividad”, y destacó que hoy todas cuentan con acceso a internet y herramientas digitales que fortalecen las trayectorias educativas.

“No importa cuántas personas vivan en cada ciudad o pueblo: hoy estamos todos conectados, y tenemos más herramientas para construir un futuro mejor”, concluyó.