Cómo acceder a becas al mérito académico en tecnicaturas superiores

La propuesta está dirigida a egresados con alto desempeño académico y alcanza a las tecnicaturas superiores en Radiología y en Seguridad e Higiene Laboral.

El Ministerio de Educación del Chubut informó este jueves que el Instituto Superior Consultar Académica N° 1820, con sede en Aristóbulo del Valle N° 555 de Comodoro Rivadavia, otorgará dos becas académicas destinadas a estudiantes provenientes de instituciones públicas que hayan finalizado el Nivel Secundario con alto desempeño.

La iniciativa se enmarca en el compromiso institucional de promover la igualdad de oportunidades, el reconocimiento al mérito y el fortalecimiento de trayectorias formativas de calidad en el Nivel Superior.

Las becas estarán dirigidas a egresados con un promedio general igual o superior a 8, priorizando el esfuerzo sostenido, la constancia y el compromiso académico.

Su implementación estará sujeta a la apertura de cohortes en las carreras de Tecnicatura Superior en Radiología y Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene Laboral, conforme a la matrícula mínima requerida para su funcionamiento académico y administrativo.

Para la continuidad del beneficio durante el ciclo lectivo, los estudiantes deberán mantener la condición de alumno regular, aprobar los exámenes finales con una calificación mínima de 8 y acreditar al menos un 80% de asistencia a clases.

El cumplimiento de los requisitos académicos será evaluado al finalizar cada cuatrimestre. En caso de verificarse las condiciones establecidas, la beca se renovará en su totalidad para el período siguiente.

Los interesados en obtener más información deberán presentarse en la sede del Instituto (Aristóbulo del Valle N° 555, Comodoro Rivadavia), de lunes a viernes de 10 a 18 horas, con plazo de inscripción hasta el 20 de marzo.