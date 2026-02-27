Rada Tilly inicia la temporada de avistaje de Ballena Sei

Será con una vigilia en Punta Marques y transmisión en vivo.

La ciudad de Rada Tilly dará inicio oficial a la Temporada 2026 de Avistaje de Ballena Sei este domingo 1 de marzo con una vigilia desde el Área Natural Protegida Punta Marqués, en lo que será una jornada especial para celebrar la llegada de la especie a las aguas del Golfo San Jorge.

Por segundo año consecutivo, el Municipio —a través de la Dirección de Turismo— organiza esta propuesta que busca consolidarse como un hito en el calendario local. En esta edición, la actividad se realizará en conjunto con Áreas Naturales Protegidas de la Provincia y el equipo del Área Natural Protegida Punta Marqués, sumando una transmisión especial en vivo que permitirá seguir la experiencia desde cualquier lugar del mundo.

La cobertura se extenderá desde las 6 hasta las 19 horas a través del canal oficial de YouTube del Municipio (@radatillymunicipio), acompañando el amanecer y la expectativa del primer gran encuentro de la temporada con la Ballena sei.

Además, entre las 14 y las 17 horas, se emitirá un programa especial en vivo desde Punta Marques con la participación de investigadores, personal del área, operadores turísticos, turistas y visitantes. Durante la transmisión se compartirán imágenes registradas en el área protegida, información científica y contenidos educativos sobre la biodiversidad marina de la región.

La vigilia será también un espacio de encuentro y participación comunitaria, habrá sorteos y sorpresas para quienes sigan la jornada online, reforzando el espíritu festivo y de valoración del patrimonio natural que caracteriza a la ciudad.

TEMPORADA INSTITUCIONALIZADA

En este marco, el Concejo Deliberante de Rada Tilly aprobó el jueves una ordenanza enviada por el Ejecutivo Municipal que establece oficialmente la Temporada de Avistaje de Ballena Sei entre el 1º de marzo y el 30 de junio de cada año, período identificado por estudios científicos en el Golfo San Jorge como el de mayor presencia de la especie.

La normativa busca otorgar a la temporada un lugar relevante dentro de la planificación turística anual, promoviendo acciones que favorezcan su visibilización, su aprovechamiento responsable y su integración al esquema de desarrollo local.

La consolidación de este período como política pública permitirá impulsar actividades culturales, educativas, científicas y recreativas asociadas, fomentando el desarrollo económico sostenible, el fortalecimiento de la conciencia ambiental y la puesta en valor del patrimonio natural como eje de identidad comunitaria.

Asimismo, la ordenanza declara de interés municipal la promoción, difusión y puesta en valor del avistaje responsable de ballenas como recurso natural, educativo, científico y turístico estratégico para el desarrollo sostenible y la identidad de Rada Tilly.

De esta manera, la ciudad reafirma su compromiso con la conservación y el turismo responsable, posicionando a la temporada de ballena sei como uno de los grandes acontecimientos ambientales y turísticos del calendario local.