Rada Tilly abre la inscripción al Taller de Huerta Orgánica Biointensiva

La propuesta teórico-práctica se desarrollará este fin de semana con cupos limitados; apunta a brindar herramientas para producir alimentos sanos en pequeños espacios, sin agrotóxicos y con enfoque sostenible.

La Municipalidad de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Ambiente, invita a la comunidad a participar del Taller de Huerta Orgánica Biointensiva –Nivel Inicial, una capacitación presencial que se realizará en dos encuentros consecutivos este sábado 21 y domingo 22 de febrero.

La actividad estará a cargo del ingeniero Fernando Pía, referente en Argentina del sistema de cultivo orgánico biointensivo, con más de 25 años de experiencia en la implementación y difusión de esta metodología productiva sustentable.

El taller se desarrollará en modalidad teórico-práctica de 9 a 18 horas en ambas jornadas. La instancia teórica tendrá lugar en el Club de Leones de Rada Tilly, mientras que la práctica se realizará en el predio del Centro Agroecológico Municipal, donde los participantes podrán aplicar los contenidos aprendidos directamente en la huerta.

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de aprendizaje sobre técnicas y herramientas para la producción biointensiva, un sistema agrícola que permite obtener más alimentos en menos superficie, cuidar la fertilidad del suelo, optimizar el uso del agua y evitar el empleo de agroquímicos.

Durante los encuentros se abordarán contenidos vinculados al diseño y ubicación de la huerta, la técnica de bancal profundo o doble excavación, preparación del suelo y uso de herramientas, elaboración de compost, siembra en almácigos, fertilización, trasplante de cultivos y planificación productiva. Además, se incluirán nociones sobre organización, estructura de costos y posibilidades de generar ingresos a partir de la producción de alimentos.

La capacitación no requiere conocimientos previos y contará con un cupo máximo de 40 personas. Se prevé el desarrollo de actividades al aire libre en ambas jornadas, por lo que se recomienda asistir con ropa cómoda, protección solar, calzado cerrado, guantes y, en caso de disponer, herramientas de huerta. También se sugiere llevar libreta para apuntes, agua, vianda para el almuerzo y equipo de mate.

Pía es director fundador del CIESA en Lago Puelo y discípulo de John Jeavons, creador del método biointensivo, con quien se formó en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha dictado más de 170 talleres en distintos países de América y Europa, fue disertante en ámbitos académicos y organismos internacionales y recibió el Premio SARD de IFOAM en Canadá. Es además autor del libro “Huerta Orgánica Biointensivo”.

La inscripción al taller se realiza de manera online mediante formulario y los participantes recibirán por WhatsApp la información detallada sobre día, horario y punto de inicio. Para consultas, la Secretaría de Ambiente habilitó el teléfono 2974197927 y el correo [email protected]

Este tipo de iniciativas fortalecen la educación ambiental, promueven la soberanía alimentaria y fomentan prácticas productivas responsables en la comunidad, consolidando al Centro Agroecológico Municipal como un espacio de formación y encuentro en torno a la agroecología local.