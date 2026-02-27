Un auto terminó incrustado contra un árbol en Ruta 25

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:40 en el acceso a Rawson. El conductor, de 28 años, está internado en observación.

Un siniestro vial, que dejó una original postal, se registró este viernes a las 6:40 sobre la Ruta Nacional 25, en el sector de la Rotonda de los Lobos, en el acceso a Rawson desde Trelew.

El jefe de la Comisaría de Rawson, Fortunato Jara, confirmó en diálogo con FM El Chubut que el conductor de un Volkswagen Suran se dirigía de Trelew hacia Rawson cuando al llegar a la Rotonda de los Lobos, en el ingreso por Ruta Nacional 25, “pierde el control por razones que se desconocen”.

El rodado terminó impactando contra un árbol a la vera del camino, lo que generó demoras en la circulación durante el horario de ingreso laboral.

Respecto al estado de los ocupantes, Jara precisó que el conductor, un joven de 28 años, se encontraba internado en el hospital, “en observación”, aunque en principio “no tendría nada de gravedad”.

En cuanto a la acompañante –una adolescente de 17 años-, señaló que fue asistida en el lugar y que “no tendría ningún tipo de lesión grave”.

Por otra parte, consultado sobre si se detectó alcoholemia positiva en el conductor, aclaró que “no se ha realizado hasta el momento; se aguarda su estado de salud”.

En el lugar trabajó personal policial y equipos de asistencia para ordenar el tránsito, que se vio afectado hasta tanto se normalizó la situación.