La Herradura: chocó contra un caballo, pero salió ileso

El siniestro ocurrió durante la noche del jueves. El vehículo impactó contra un potrillo que se encontraba sobre la calzada.

Un accidente de tránsito se registró cerca de las 21:15 del jueves sobre la Ruta Nacional 3, en las inmediaciones del acceso al barrio privado La Herradura, en el sector sur de la región.

Personal de la Comisaría de Rada Tilly intervino tras recibir un aviso de la guardia de seguridad del country, que alertó sobre la presencia de animales sueltos en la calzada. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta Chevrolet S10 había colisionado contra un potrillo de pelaje negro.

A raíz del impacto, el rodado sufrió daños materiales de consideración en el paragolpes delantero. El conductor resultó ileso y no requirió asistencia médica.

En cuanto al equino, se informó que presentaba dificultades para desplazarse tras la colisión. El personal policial implementó tareas preventivas para regular el tránsito y evitar nuevos incidentes, mientras la camioneta permaneció en el lugar a la espera de una grúa particular para su traslado.