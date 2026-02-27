Ávila valoró la reactivación de equipos petroleros

Junto al gobernador Torres, el titular del sindicato petrolero visitó el equipo perforador Venver 51, ubicado en la zona de El Trébol.

El objetivo central de la visita, a la que el también diputado nacional Jorge Ávila asistió junto a miembros de comisión directiva y del cuerpo de delegados de la institución, fue habilitar formalmente el programa de inversión de PeCom Energía para 2026. Esta iniciativa implica la movilización inmediata de equipos perforadores, lo cual se interpreta como un claro indicador de reactivación económica y laboral en el sector, que involucra la incorporación de más de 100 puestos de trabajo directos e indirectos.

“Por iniciativa de esta institución sindical y con el acompañamiento del gobernador, lo que se habilitó hoy es el programa de inversión de la operadora para este año, movilizando el equipo perforador de tipo semiautomático con top drive robotizado, con un presupuesto determinado y una cantidad de pozos”, señaló el líder sindical.

De la actividad tomaron parte también el ministro de Hidrocarburos chubutense, Federico Ponce; por la operadora su director de Asuntos Institucionales, Federico Monarca; por Venver Julio Méndez y referentes del sindicato petrolero jerárquico de la Patagonia Austral.

De esta manera, la actividad petrolera en Chubut recibe un fuerte impulso en los yacimientos de El Trébol, Escalante, Campamento Central y Cañadón Perdido; estos dos últimos se encontraban en estado de abandono en la Cuenca del Golfo San Jorge.

La inversión anunciada para 2026 asciende a 70 millones de dólares, sumándose a los 110 millones de gasto operativo anual, totalizando casi 180 millones, buscando así generar un impacto directo en las áreas centrales de la exYPF.

Esta inversión, que incluye la perforación de 32 nuevos pozos con el equipo de la compañía Venver y pone el foco en la reactivación de yacimientos abandonados, se beneficia de los incentivos fiscales provinciales.

Actualmente, la operadora ha movilizado un equipo perforador, otro de pulling y uno de workover, destacándose que, además de las nuevas perforaciones, en El Trébol se continuará con la actividad terciaria que incluye la perforación de 62 pozos nuevos; la reparación de 34 pozos inyectores y 10 pozos productores, plan que incluye la compra de plantas modulares para la inyección de polímeros, considerada la “apuesta más grande” de PeCom, junto con el proyecto de recuperación secundaria para Escalante Oeste.

“El compromiso de la operadora se ve potenciado por el beneficio provincial, ya que la empresa es beneficiaria del decreto que reduce las regalías petroleras por producción incremental; por eso su énfasis de ir a buscar la reactivación de Campamento Central y Cañadón Perdido con este programa de perforaciones que dio a conocer en el día de la fecha”, enfatizó Ávila.