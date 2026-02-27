Terenzi y Cristina votaron a favor, Linares en contra

Esa fue la posición de los senadores por Chubut durante el tratamiento del proyecto de Régimen Penal Juvenil, que la Cámara alta convirtió en ley este viernes.

Posturas dispares tuvieron los representantes de Chubut en el Senado, durante el tratamiento del proyecto de Régimen Penal Juvenil. La iniciativa que ya había obtenido media sanción en Diputados -y que reduce a 14 años la edad de imputabilidad-, fue avalada en la Cámara alta con 44 votos positivos y 27 negativos.

Entre los representantes de Chubut, Carlos Linares (Justicialista) rechazó el proyecto, mientras que Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO) votaron a favor.

Durante el debate, tanto Linares como Terenzi integraron la lista de oradores y fundamentaron su posición. "A la gente le quedan dudas. Estamos tratando un régimen penal nuevo, aplicable a partir de los 14 años, hasta los 18. Acá nadie está pensando en encarcelar masivamente a menores", afirmó la legisladora, sentando su posición sobre uno de los puntos más polémicos del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Linares, mientras tanto, fue protagonista de uno de los cruces de la sesión. El exintendente de Comodoro Rivadavia cuestionó discursos previos que mencionaron nombres de víctimas de delito en el contexto del debate del Régimen Penal Juvenil. “Me parece que es carroñar sobre el dolor de la gente”, afirmó. Incluso tuvo un cruce con el cordobés Luis Juez, quien recientemente se integró al bloque de la Libertad Avanza.