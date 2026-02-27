El Concejo Deliberante prepara el inicio del año legislativo

El Concejo Deliberante concretó este viernes su sesión preparatoria de cara al inicio del calendario de sesiones ordinarias. La reunión reglamentaria organiza el funcionamiento del legislativo municipal para el periodo de sesiones, que se habilitará formalmente el martes 3 de marzo, con el mensaje del intendente Macharashvili.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia formalizó este viernes la sesión preparatoria, e inició la jornada con la jura de estilo de los secretarios legislativo y administrativo, Axel Flagel y Javier Barrionuevo, que fueron ratificados en sus cargos.

Además, se establecieron las autoridades provisorias de la institución que presidente el viceintendente Maximiliano Sampaoli: la línea sucesoria de autoridades establece a Marcos Panquilto (ACh) como presidente provisorio, en tanto que corresponden a Ariel Montenegro (ACh) y Luciana Ferreira Mickiewicz (DC) las vicepresidencias primera y segunda, de manera respectiva. Maite Luque (ACh) fue designada nuevamente para cubrir los casos de Acefalía.

En cuanto a las sesiones ordinarias, durante este LIV periodo, quedó establecido el cronograma para cada segundo y cuarto jueves del mes, a partir de las 12, de modo que la primera del año se realizará el jueves 12 de marzo. Además, se formalizó la integración de comisiones con días y horarios de funcionamiento, las que elegirán sus autoridades - presidencia, secretaría y vocalías - durante su primera reunión temática.

De este modo, se cumplió con el paso reglamentario para el ordenamiento institucional durante el LIV periodo de sesiones, que será formalmente inaugurado el martes a mediodía con el discurso del intendente municipal, Othar Macharashvili.