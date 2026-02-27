El Concejo Deliberante prepara el inicio del año legislativo

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia formalizó este viernes la sesión preparatoria, e inició la jornada con la jura de estilo de los secretarios legislativo y administrativo, Axel Flagel y Javier Barrionuevo, que fueron ratificados en sus cargos.
Además, se establecieron las autoridades provisorias de la institución que presidente el viceintendente Maximiliano Sampaoli: la línea sucesoria de autoridades establece a Marcos Panquilto (ACh) como presidente provisorio, en tanto que corresponden a Ariel Montenegro (ACh) y Luciana Ferreira Mickiewicz (DC) las vicepresidencias primera y segunda, de manera respectiva. Maite Luque (ACh) fue designada nuevamente para cubrir los casos de Acefalía.
En cuanto a las sesiones ordinarias, durante este LIV periodo, quedó establecido el cronograma para cada segundo y cuarto jueves del mes, a partir de las 12, de modo que la primera del año se realizará el jueves 12 de marzo. Además, se formalizó la integración de comisiones con días y horarios de funcionamiento, las que elegirán sus autoridades - presidencia, secretaría y vocalías - durante su primera reunión temática.
De este modo, se cumplió con el paso reglamentario para el ordenamiento institucional durante el LIV periodo de sesiones, que será formalmente inaugurado el martes a mediodía con el discurso del intendente municipal, Othar Macharashvili.