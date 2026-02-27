Un joven de 21 años fue detenido este jueves a la noche en Comodoro Rivadavia durante un operativo preventivo realizado en el barrio Las Flores, en el marco del Comando Unificado.

Detuvieron a un joven con pedido de captura durante un operativo en Las Flores

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:40 horas, en la intersección de las calles Mburucuyá y San Martín, y fue llevado adelante por personal de la Comisaría Seccional Cuarta, dependiente de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, en conjunto con efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

Según se informó oficialmente, durante las tareas de patrullaje e identificación de personas, los efectivos identificaron a Ezequiel Ozier A., de 21 años. Al verificar sus datos en el sistema informático, se constató que sobre el joven pesaba un pedido de captura vigente, solicitado por el Dr. Odorisio.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión inmediata del individuo, quien fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

El operativo se enmarca en los controles preventivos que se desarrollan de manera conjunta entre fuerzas federales y provinciales, con el objetivo de reforzar la seguridad y la prevención del delito en distintos sectores de la ciudad.