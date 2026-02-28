Irán bombardeó una base estadounidense en Bahréin

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento exacto en el que un misil impacta en la instalación norteamericana.

Irán respondió los bombardeos de Estados Unidos e Israel atacando este sábado bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Kuwait.

Irán efectuó una ofensiva simultánea lanzando misiles a la mayor bases en la región, la de Al Udeid en Qatar, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Baréin.

En Abu Dhabi, al menos un misil impactó en zonas urbanas, causando la muerte de una persona y daños materiales. Las autoridades locales confirmaron que otros proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, mientras la población permanecía en alerta y se registraban escenas de pánico en algunas áreas.

En Bahréin, los misiles cayeron cerca de la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, provocando la activación de sirenas y medidas de emergencia. Fuentes oficiales informaron que no hubo víctimas, aunque sí se registraron daños en infraestructura cercana a la base.

En Qatar (donde dentro de pocos días se jugaría la Finalísima entre Argentina y España), los sistemas antiaéreos lograron interceptar los proyectiles antes de que causaran daños. El gobierno del país confirmó que la situación estaba bajo control y que no se reportaron víctimas. En Kuwait y otros países del Golfo, se activaron alertas y defensas antiaéreas, mientras que varios vuelos fueron desviados o cancelados como medida preventiva.

La ofensiva iraní es una respuesta directa a los ataques de Estados Unidos e Israel, que según comunicados oficiales buscaban neutralizar capacidades militares de Irán y responder a amenazas percibidas. La escalada ha generado preocupación internacional, y autoridades de la región y de organismos internacionales han hecho un llamado a la calma y a evitar una expansión mayor del conflicto.

Hasta el momento, la situación sigue siendo muy tensa en toda la región, con cierres de espacio aéreo, sirenas de alerta y una fuerte presencia militar en los países afectados. Los gobiernos locales mantienen máxima vigilancia y advierten a la población sobre posibles nuevos ataques.