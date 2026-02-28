Empresa despide a 4.000 personas para reemplazarlas por IA

El fundador de la red social que ahora es propiedad de Elon Musk se desprendió de casi el 50% de su plantilla mundial.

El cofundador de Twitter y CEO de Block sorprendió al mundo cuando difundió una nota interna en su empresa actual donde adelantó que desvinculará un total de 4.000 trabajadores. El movimiento representa casi al 50% de su plantilla mundial actual.

El dueño de Block -que opera Square, Cash App y su ecosistema vinculado a Bitcoin- argumentó que los motivos detrás de la decisión no responden a una crisis financiera ni una caída en ventas. En cambio, afirmó que las desvinculaciones están relacionadas directamente a las transformaciones laborales que genera la inteligencia artificial.

“La IA no reduce el trabajo. Lo transforma, lo acelera, y en los casos más honestos, lo reemplaza”. Con esa frase, Dorsey dejó fijada la posición. El mercado reaccionó con entusiasmo a la decisión: la acción de Block avanzó un 23% en after-hours.

Lo que ocurrió con Block no es un caso aislado. Anteriormente Amazon comunicó 30.000 despidos en dos oleadas en los últimos cinco meses, mencionando eficiencias asociadas a IA.

Otros casos que ejemplifican esta transformación son los de Pinterest -que redujo 15% de su plantilla en enero en el marco de un “giro estratégico hacia la IA”- Salesforce -recortó su área de soporte de nueve mil a cinco mil personas- y Duolingo -que dio por terminados contratos con el 10% de sus colaboradores porque, según su CEO, “la IA ya puede manejar las tareas de traducción”-.

Dorsey fue directo al anticipar lo que, según él, vendrá: “No creo que seamos los primeros en llegar a esta conclusión. Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde. Dentro del próximo año, creo que la mayoría harán cambios estructurales similares. Prefiero llegar allí honestamente y en mis propios términos que ser forzado a hacerlo de forma reactiva”.

Si esa previsión se cumple, el mercado laboral podría enfrentar una reconfiguración acelerada. La reacción positiva de los inversores al anuncio de Block sugiere que parte del mercado valida esa lectura.

Algunos analistas del sector también comienzan a poner el foco sobre el uso de la IA como coartada narrativa para recortes que, en muchos casos, responden a sobrecontratación tras la pandemia, reorientación estratégica o falta de márgenes de ganancias. En estos casos, este tipo de modelos sirven como una justificación ya que despedir trabajadores a causa de esta tecnología suena a una compañía que camina hacia el futuro y no al fracaso.

LA CARGA LABORAL SE INTENSIFICA

En este escenario, un estudio producido Harvard Business Review, elaborado por investigadores de UC Berkeley y Yale, introduce otra mirada sobre las transformaciones labores a raíz de esta tecnología elemento adicional: la IA no necesariamente reduce la carga laboral, sino que la intensifica. Quienes incorporan estas herramientas asumen más funciones y cubren tareas que antes requerían mayor dotación. La productividad crece, pero también el desgaste y la rotación.

