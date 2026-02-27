Urbana se adjudicó el servicio de recolección de residuos por 10 años

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia firmó la concesión del servicio de recolección de residuos con Urbana por diez años. La rúbrica del nuevo contrato, garantizará la continuidad laboral de más de 400 familias, además de la ampliación y optimización de las prestaciones en todo el ejido.

Este viernes al mediodía, el intendente firmó el contrato de concesión del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos con la empresa Clear Urbana S.A, acto del que participaron el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich; el secretario de Economía y Finanzas, Fernando Barría el gerente general de Urbana, Levan Macharashvili y el apoderado de Urbana Alberto Estefanis.

En la oportunidad, el jefe de la ciudad, Othar Macharashvili, remarcó: “este contrato no es solamente un contrato económico, sino un contrato social entre el municipio, los vecinos y la prestataria. Sin esa responsabilidad, muchos esfuerzos pueden ser en vano”.

Asimismo, Macharashvili hizo referencia al pedido de los contribuyentes para la incorporación de sus sectores en el cronograma de limpieza de la empresa, al adelantar: “luego de un gran trabajo se incorporarán en este nuevo contrato las 134 cuadras que faltaban barrer”.

En ese marco, hizo hincapié en “la necesidad de fortalecer la cultura del cuidado del espacio público, el respeto por los días y frecuencias de recolección y la correcta disposición de residuos voluminosos”. Por otra parte, valoró la firma del contrato por 10 años al expresar: “da garantía y previsibilidad para sostener la fuente laboral de más de 400 familias”.

PROCESO LICITATORIO

El secretario de Gobierno, Sergio Bohe, destacó que el nuevo contrato “va a vertebrar la higiene urbana a lo largo y a lo ancho de la ciudad por los próximos 10 años”, al tiempo que remarcó la exigencia de profundizar el marco operativo y las prestaciones de un servicio “tan sentido e importante”.

En tanto, el gerente general de Clear Urbana S.A., expresó su satisfacción por la adjudicación y destacó los 30 años de experiencia de la firma en la ciudad. “La continuidad nos da la experiencia, pero un nuevo contrato también nos da expectativas.”.

Entre los principales anuncios sobre la prestación, el representante de Urbana, ponderó la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de control mediante GPS en los recorridos; la inauguración de un punto verde integral cercano a la planta, para que los vecinos puedan depositar residuos especiales; la proyección de un nuevo punto de disposición en zona norte; la colocación de más iglúes para reciclado y el fortalecimiento de las campañas de concientización, entre otros servicios.