El Indio Solari anticipó que Los Fundamentalistas tocarán en Comodoro

El legendario músico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota confirmó un show en Córdoba y dejó abierta la puerta a una próxima fecha en la ciudad del viento. Aún no hay detalles sobre lugar ni venta de entradas.

El anuncio no fue directo, pero sí contundente. A través de su cuenta oficial de Instagram, el Indio Solari confirmó una nueva presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y cerró el mensaje con una frase que impactó en la ciudad: la gira continuará en Comodoro Rivadavia.

El posteo estuvo centrado en el recital previsto para el 23 de mayo en el Anfiteatro José Hernández de Jesús María, Córdoba. Sin embargo, la mención final —“Y después la seguimos en Comodoro Rivadavia…”— funcionó como un anticipo que rápidamente se replicó entre seguidores y páginas vinculadas al universo ricotero.

Embed - Indio Solari Oficial | Muy contentos de anunciar que volvemos a donde siempre nos reciben con los brazos abiertos LOS FUNDAMENTALISTAS DEL AIRE ACONDICIONADO...

Por el momento no se difundieron precisiones sobre fecha, escenario ni modalidad de venta de entradas para la ciudad. Tampoco hubo información oficial por parte de productores locales. No obstante, tratándose de un anuncio surgido del propio Solari, la expectativa es que en las próximas semanas se formalice la confirmación con mayores detalles logísticos.

De concretarse, el recital se perfila como uno de los eventos musicales más convocantes del año en la región patagónica, donde la banda mantiene una base sólida de fanáticos y antecedentes de importantes convocatorias.