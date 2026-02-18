Torres: "No me vengan con la del empresario filantrópico"

Tras la apertura de sobres para la licitación de la obra de circunvalación en Puerto Madryn, el gobernador de Chubut puso énfasis en la soberanía provincial sobre los recursos pesqueros y criticó al exgobernador Mariano Arcioni.

“Los recursos son de la provincia y los permisos son precarios; la política pesquera la administra y la define la provincia. Durante mucho tiempo se condicionó a la provincia. De hecho, durante el gobierno de Arcioni se cedieron potestades de fiscalización y control pocos meses antes de irse, y eso condicionó. Esto quiere decir que el día de mañana se quiere actualizar un canon y te genera un lockout empresario y nadie sale a pescar, y nosotros perdimos la facultad en su momento”, explicó Ignacio Torres.

Acotó el mandatario que “yo quiero que haya más empresarios y que se genere más trabajo, pero no me vengan con la del empresario filantrópico. Yo no soy Arcioni; yo no me voy a dejar apretar ni condicionar por ningún sector por más poderoso que sea. Los dueños de la provincia somos los chubutenses”.

Consultado por la salida de dos diputados del bloque oficialista por disentir con las posturas del Poder Ejecutivo, Torres admitió que “había diferencias con algunos proyectos que queríamos presentar en extraordinaria. Ante la negativa de apoyarlos, me parece sano que se definieran y estén en otro bloque. En ese sentido, creo que algunos creen que con plata se puede comprar todo, voluntades, jueces, pero la gente no es tonta. Cuando se traten esas leyes, vamos a ver de qué lado están los mafiosos y los que van a hacer quilombo, y de qué lado están los chubutenses de bien”.

Más adelante, Torres subrayó que “la administración de los recursos de la provincia es un tema sensible” y respecto de la reforma laboral, señaló que “no nos podemos hacer los distraídos. El actual sistema dejó a más del 50% de trabajadores no registrados, y después hay que ver si está bien que se revise. Hay un tema que tiene que ver con el convenio con los periodistas; me parece bien que se discuta. De haber alguna modificación, se va a volver a tratar, a no ser que se veten algunos artículos”.