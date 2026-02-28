EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán

El anuncio lo hizo Israel y Trump confirmó la participación; lanzan drones y misiles en respuesta.

Israel, con apoyo de Estados Unidos, realizó un ataque sorpresa contra Irán este sábado por la mañana, según confirmaron sus Fuerzas de Defensa, mientras los medios estatales iraníes reportaban explosiones en Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la participación en “importantes operaciones de combate”.

La información fue confirmada en un primer momento por la oficina del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado, que señaló que el ataque buscaba “eliminar amenazas”, pero no ofreció más detalles.

El primer ataque ocurrió cerca de las oficinas del ayatollah Ali Khamenei, en Teherán. En un principio no estaba claro si el líder supremo de Irán, de 86 años, se encontraba en las dependencias. Poco después, un funcionario iraní aseguró que fue trasladado a un “lugar seguro”, según informó The Jerusalem Post.

Tras ello medios estatales iraníes informaron sobre explosiones en otras ciudades iraníes como Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj.

En un video difundido en redes sociales, el presidente estadounidense afirmó que el objetivo es “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística” y advirtió al régimen iraní: “Serán borrados”. Además, sostuvo que la ofensiva busca “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”.

Según Trump, Teherán continuó desarrollando su programa nuclear y planea desarrollar misiles con capacidad para alcanzar Estados Unidos. En el mismo mensaje, instó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque buscaba “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

“Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán”, afirmó Netanyahu en un mensaje en video.

El primer ministro también dijo que la “acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”.

En el momento del ataque, las FDI enviaron una advertencia nacional a todos los ciudadanos para que permanecieran cerca de espacios protegidos. “Esta es una alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de que se lancen misiles hacia el Estado de Israel”, indicaron.

Horas después, el ejército israelí anunció que había detectado misiles lanzados desde Irán, en aparente respuesta al ataque lanzado por Israel contra la república islámica. “Hace poco rato, las sirenas sonaron en distintas áreas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel”, precisaron.