El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil

El proyecto presentado por el Gobierno y sancionado por el Congreso reduce la edad de imputabilidad en la Argentina a 14 años.

A menos de 24 horas de que se aprobara la reforma a la ley de Glaciares y que se sancionara el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el Senado de la Nación convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil. La sesión, que incluye en su temario la reforma laboral, es la última actividad de las sesiones extraordinarias antes del discurso de apertura de Javier Milei en el Congreso. La jefa de bloque del oficialismo, Patricia Bullrich, se anotó un nuevo triunfo con un proyecto que motorizó junto a familiares de víctimas.

Las inmediaciones del Palacio se encontraban valladas y con un importante operativo de seguridad cuando, pasadas las 11, todos los bloques - salvo Popular, que conduce José Mayans, y los dos senadores de Movere por Santa Cruz- se puso en marcha la última sesión de las extraordinarias. Además de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el objetivo del proyecto es "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social."

El resultado final fue de 44 votos a favor y 27 en contra, además de una abstención (la cordobesa Vigo). Los apoyos fueron de la totalidad del bloque libertario, el radicalismo, el PRO y los aliados provinciales, incluida los siempre esquivos santacruceños Gadano y Carambia y la peronista tucumana Sandra Mendoza, la única justicialista que acompañó la iniciativa.

Para ello propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".

TRIUNFO DE BULLRICH

Con la sanción de la ley, Bullrich se anota un triunfo propio. Desde que juró como senadora, logró avanzar con la Ley de Glaciares y la reforma laboral, además del Presupuesto 2026. De esta manera, logró congraciarse frente al Presidente luego de un año de derrotas parlamentarias.

Pero el de este viernes es un triunfo propio. Es que fue la exministra quien reflotó el proyecto de Régimen Penal Juvenil -que es de su autoría- tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe. Bullrich logró que Milei incluyera el tema en extraordinarias y (gracias a su delfina Laura Rodríguez Machado en Diputados), y que prospere en tiempo casi récord, luego de casi dos años de demora.

La exministra aprovechó para capitalizar su jugada. A través de su cuenta de X difundió su encuentro con los familiares de víctimas de delitos cometidos por menores de edad.