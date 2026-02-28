Hurtó siete latas de crema corporal en una farmacia

La mujer fue aprehendida por personal policial a pocas cuadras del lugar donde cometió el robo.

Alrededor de las 12 de este sábado, personal policial de la Comisaría Segunda de Comodoro Rivadavia intervino en un caso de hurto en grado de tentativa, en una farmacia de Rivadavia al 1500, en la zona de La Loma.

Un empleado de seguridad del comercio alertó a la policía sobre una mujer que había ingresado al local y se había retirado con elementos sin abonar, huyendo por Rivadavia en dirección este.

Con la descripción física y de vestimenta aportada por el guardia, los policías recorrieron la zona y lograron localizar a la sospechosa en Saavedra y Ameghino.

Al notar la presencia policial, la mujer intentó despojarse de siete latas de crema marca Nivea, las cuales fueron recuperadas en el lugar.

La mercadería, valuada en $48.727 pesos, fue restituida al comercio. Mientras tanto, la mujer de 44 años fue trasladada a la comisaría, a la espera de que comparezca ante el juez penal de turno.